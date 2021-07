Po nalivih grozijo poplave: na Pohorju hudournik porušil most (FOTO)

Severo vzhod Slovenije so danes zajeli močni nalivi in neurja, v katerih imajo gasilci polne roke dela. V številnih krajih so črpali vodo iz kleti in odstranjevali podrta drevesa. Meteorologi svarijo tudi pred naraslimi vodami. Reke so ponekod, zlasti na Koroškem, že prestopile bregove.Iz Lovrenca na Pohorju poročajo, da je podivjana Radoljna porušila most. Na občini so prebivalce opozorili, naj spremljajo vodostaj in prihajajočo vremensko napoved. V kolikor nimajo varnega zavetja pri sorodnikiih ali prijateljih, se lahko zatečejo v gasilni dom.Na Agenciji za okolje so že izdali hidrološko opozorilo: po močnih nalivih so močno narasli vodotoki s Pohorja, predvsem Oplotnica, Dravinja in Mislinja. Oplotnica je presegla opozorilni pretok. Lahko pride do razlivanj razlivanja.Ob padavinah čez dan se bo zvečer vodnatost ponovno zmerno povečala, nekoliko izraziteje v vzhodni polovici države, kjer posamezne manjše reke lahko dosežejo velike pretoke. V ponedeljek se bo vodnatost počasi zmanjševala, zmerno bodo naraščale le še večje kraške reke, Sava v spodnjem toku ter Mura. Danes lahko ob lokalnih nevihtah močneje narastejo manjši vodotoki in hudourniki.