Po možganih blizu človeku, po videzu pa ribam

Na območju Tržaškega zaliva, torej med hrvaškimi, slovenskimi in italijanskimi vodami, je stalno prisotna ena vrsta delfinov, velika pliskavka, in teh je okoli 150, dočakajo lahko tudi 65 let. V slovenskem morju pa so opazili tudi prvega letošnjega mladička. »Mladička, ki bo od mame odvisen vsaj tri leta, smo opazili v prvih julijskih dneh, a še nima imena,« sta nam povedala predsednik društva za morske sesalce Morigenos Tilen Genov in projektna sodelavka Natalija Žlavs. Povesta, da je prvo leto za delfine najbolj ranljivo. Natalija Žlavs in Tilen Genov FOTOGRAFIJE: Morigenos Eden ...