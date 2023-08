Po Komendi se širi vonj po fekalijah, na kraju tudi policija

Danes nekaj pred poldnevom je na območju Glavarjeve ceste v občini Komenda močno smrdelo po fekalijah. Gasilci PGD Kamnik in Moste so zavarovali kraj dogodka in opravili ogled.

»Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do okvare zadrževalnega sistema fekalnih vod, ki ga bo komunalno podjetje Kamnik saniralo v naslednjem tednu. Na kraju je bila prisotna policija, delavci komunalnega podjetja Kamnik, obveščena pa je bila tudi ribiška družina RD Bistrica - Domžale,« poroča uprava za zaščito in reševanje.