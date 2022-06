Avtocestna policija obnemela, ko je videla, s čim se preveža (FOTO)

Policisti Specializirane enote avtocestne policije so v soboto opravljali nadzor prometa na avtocesti med Postojno in Uncem. Na izvozu avtoceste izven naselja Unec so ustavili slovenskega voznika vlečnega vozila Renault T, s pripetim polpriklopnikom. Pri kontroli dokumentov so ugotovili, da je bilo polpriklopno vozilo nazadnje registrirano leta 2015, nanj pa je bila nameščena bolgarska tablica.

FOTO: Pu Koper

Glede na to, da je bilo vozilo v zelo slabem tehničnem stanju, so policisti odredili izredni tehnični pregled, na katerem je bilo ugotovljeno, da vozilo ni tehnično brezhibno: nameščene so bile neustrezne pnevmatike, deli za upravljanje in ustavljanje pa niso delovali pravilno.

FOTO: Pu Koper

Po besedah koprskih policistov vozilo tudi ni izpolnjevalo predpisanih zahtev glede delov in opreme in ni bilo registrirano.

Po izrednem tehničnem pregledu je bilo vozilo izločeno iz prometa, vozniku pa je bil izdan plačilni nalog v znesku 1800 evrov. Za pravno osebo bodo uvedli hitri postopek.