Po epidemiji število slovenskih otrok, ki se šola na domu, poskočilo. Kaj jih čaka letos?

Novo šolsko leto je pred vrati, slovenske učence in dijake pa čakajo številne spremembe. Kaj vse bo letos drugače, si lahko preberete v članku na tej povezavi.

Spremembe v novem šolskem letu pa čakajo tudi učence, ki se izobražujejo na domu. Po novem bodo namreč ob koncu šolskega leta ocenjevali njihovo znanje iz vseh predmetov, ki so v predmetniku posameznega razreda javno veljavnega programa osnovne šole. Doslej so v prvem triletju preverjali znanje iz slovenščine in matematike, v drugem triletju poleg tega še znanje tujega jezika, v tretjem triletju pa poleg omenjenih treh predmetov še znanje zgodovine, domovinske in državljanske kulture in etike, športa, vsaj enega naravoslovnega in enega družboslovnega predmeta ter vsaj enega predmeta s področja umetnosti.

Če posameznega predmeta ne opravi uspešno, mora izobraževanje nadaljevati v šoli

Če učenec ne doseže minimalnih standardov znanja oziroma je negativno ocenjen pri posameznem predmetu, ima pravico do ponovnega ocenjevanja znanja pred začetkom naslednjega šolskega leta. Če tega ne opravi uspešno, mora v naslednjem šolskem letu nadaljevati osnovnošolsko izobraževanje v šoli. Devetošolci lahko opravljajo popravni izpit ali 9. razred ponavljajo.

Lani se jih je doma šolalo 869

Po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje se je v preteklem šolskem letu na domu izobraževalo 869 učencev, kar je manj kot leto pred tem, a še vedno bistveno več kot pred epidemijo covida-19. Po izbruhu epidemije je namreč v šolskem letu 2020/21 število s 392 v prejšnjem šolskem letu naraslo na 687, v naslednjem šolskem letu pa poskočilo na 1608. V šolskem letu 2022/23 je padlo na 1138. Podatkov za prihajajoče šolsko leto na ministrstvu še nimajo.