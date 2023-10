Po darovanju krvi še na dimnik

REK Velenje je pred 48 leti postal prva delovna organizacija v Sloveniji in tudi v tedanji Jugoslaviji, ki je oblikovala svojo Osnovno organizacijo Rdečega križa, tako pa je proslavila tudi 100-letnico Rudnika lignita Velenje in RK Jugoslavije.

V takratnem podjetju REK Velenje je bilo 9000 zaposlenih, kri jih je darovalo več kot 3000, kar je bilo rekordno v takratni Jugoslaviji. Od leta 1980 so bili tesno povezani s hrvaškim Splitom, s katerim so sodelovali na tradicionalnih krvodajalskih srečanjih, nekdanji in zdajšnji zaposleni v Premogovniku Velenje pa kri darujejo še danes. Vmes so se seveda zamenjale generacije, ekipni solidarnostni duh pa je ostal in gre naprej iz roda v rod.

574 krvodajalcev je trenutno v velenjskem premogovniku.

Čez dve leti bodo praznovali že 50. obletnico, odkar organizirano darujejo kri po Sloveniji. Velenjski krvodajalci so po navedbah predsednice aktiva RK Skupine Premogovnik Velenje Damjane Kričej vseskozi v slovenskem vrhu. Člani aktiva z avtobusom po Sloveniji darujejo kri po transfuzijskih bolnicah in pomagajo reševati življenja. Akcija je tradicionalna, izpustili so jo le leta 2020 zaradi korone. Od 2100 zaposlenih v velenjskem premogovništvu je trenutno 574 krvodajalcev.

Spet k dimniku

Tokrat so se znova ustavili v Trbovljah, kjer so bili nazadnje pred šestimi leti. Okoli 30 krvodajalcev je zavihalo rokave, s seboj so imeli dva rekorderja, Tomislav Verstovšek je kri daroval že 108-krat. »Začel sem v srednji šoli. Gre za humano in potrebno stvar. Želel bi več mladih, ki bi se pridružili,« pravi. Za Zvonkom Jerajem pa je že 116 odvzemov: »Tudi jaz sem začel že v srednji šoli in nadaljeval v brigadi ter vojski,« pove.

Med krvodajalkami je tudi Kričejeva, ki je že 23 let na čelu premogovniških krvodajalcev, kri je darovala 73-krat. »Včasih smo to počeli štirikrat na leto, zdaj trikrat. Darovalec si lahko do 65. leta. Pogoj je tudi minimalno 18 let starost in najmanj 50 kg telesne teže. Moški lahko kri dajejo vsake tri mesece, ženske pa vsake štiri,« pove.

Po odvzemih pa jih pot še ni peljala domov, v vsakem kraju, ki ga darovalci obiščejo, namreč naredijo še ekskurzijo in tematski izlet. V Trbovljah so si ogledali najvišji dimnik v Evropi oz. sedmi najvišji na svetu.