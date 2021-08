Po burnem odzivu na mizi nov predlog obdavčitve kriptovalut

Določitev mejnega zneska

Na podlagi odziva državljanov so na Finančni upravi RS (Furs) pripravili nov predlog obdavčitve dohodkov iz naslova virtualnih valut. Predlagali bodo, naj se obdavčitev začne pri doseženi meji 15.000 evrov unovčenega zneska virtualne valute oziroma od dobička, ustvarjenega s prodajo virtualnih valut.Po predlogu, ki so ga na Fursu objavili v začetku tedna, bi se davek plačal od unovčenega zneska virtualne valute v eno od valut oziroma od porabljenega zneska za nakup stvari. Stopnjo davka bi določili pri deset odstotkih. Zdaj so predlog dopolnili tudi z možnostjo obdavčitve na ta način ustvarjenega dobička. V tem primeru bi stopnja davka znašala 25 odstotkov.»Zavezanci bodo torej imeli na izbiro dve možnosti obdavčitve - glede na unovčeni znesek ali pa glede na ustvarjeni dobiček. Vsak se bo sam odločil, katero možnost bo izbral,« so sporočili iz Fursa. Ob tem poudarjajo, da se ta predlog nanaša samo na fizične osebe, davčne rezidente Slovenije, ne pa tudi na pravne osebe.Izračun pokaže, da bi fizična oseba, ki je decembra 2018 kupila en bitcoin po ceni 3000 evrov in ga danes unovčila za 40.000 evrov, v prvem primeru plačala 4000 evrov davka, v drugem pa 9250 evrov.Potem ko je bil prvotni predlog deležen velikega odziva zainteresirane javnosti, so se odločili predlagati tudi določitev mejnega zneska, do katerega ne bo treba niti prijaviti niti plačati davka od unovčenja virtualnih valut oziroma od z njimi ustvarjenega dobička. Ta mejni znesek bi znašal 15.000 evrov v koledarskem letu.Trenutno obstaja več kot 1000 različnih kriptovalut, med bolj znanimi sta bitcoin in ethereum. V skladu s sedanjo ureditvijo je davčna obravnava dohodka, doseženega iz poslovanja z virtualnimi valutami, odvisna od okoliščin posameznega primera. Načeloma pa za fizične osebe velja, da morajo davek od dobička iz kapitala, doseženega s prodajanjem virtualnih valut, plačati v primeru, da te dohodke dosegajo v zvezi z opravljanjem dejavnosti.V zadnjih letih se je na področju virtualnih valut zgodil bliskovit napredek in s tem predlogom jim želi finančna uprava vsaj deloma slediti ter tudi poenostaviti poslovanje. »Poleg tega želimo postati prva država v Evropi, ki se je odločila za tovrstni pristop,« so še zapisali.