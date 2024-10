Po 35 letih našli gradbeno in uporabno dovoljenje

Pred dnevi smo v Slovenskih novicah pisali o športnorekreacijskem centru Rimski vrelec v Kotljah, ki naj bi bil zgrajen nelegalno. Da za omenjeni center ni bilo izdano ne gradbeno ne uporabno dovoljenje, so nam potrdili na Upravni enoti (UE) Ravne. A le dan pred objavo našega članka je Majda Pavšer, prva soseda športnih igrišč in tista, ki je prijavila Rimski vrelec pristojnim službam, prejela obvestilo gradbene inšpektorice, da je postopek končan.

Milenka Špenger Benko z mariborskega inšpektorata za okolje in prostor je izdala ukrepe zoper dokazano nelegalno gradnjo. Še vedno pa ni končan postopek glede hrupa. Kot nam je razložila Pavšerjeva, so v Rimskem vrelcu na njeno zahtevo meritve opravili, a zanjo niso relevantne, saj so bile opravljene pozimi, konkretno 10. januarja letos, pri minus petih stopinjah Celzija, ob 19. uri zvečer, z najetimi igralci. Torej v času, ko se padel tenis ne igra. Na članek pa se je odzval tudi Peter Čuješ in pojasnil, da že dve leti ni več direktor kompleksa Rimski vrelec in z njim ni povezan, podjetje je zapustil dva meseca pred uradnim odprtjem športnega kompleksa.

Soseda je prepričana, da je hrup zaradi tenisa prekomeren, a meritve tega niso pokazale.

Z novimi dejstvi smo se ponovno obrnili na direktorico Leo Dervodel, ki je potrdila: »Res je, postopek se je v vmesnem času odvil in po zadnjem obisku je inšpektorica zapisala, da je treba za športna igrišča pridobiti dodatno gradbeno in uporabno dovoljenje, saj UE in Pokrajinski arhiv gradbenega in uporabnega dovoljenja niti kakršne koli druge dokumentacije, ki bi potrdila obstoj športnih igrišč na tej lokaciji v preteklosti, nista našla. To se nam je zdelo nenavadno, saj vsi lokalci vemo, da so igrišča za tenis tu že več desetletij, naše podjetje jih je le obnovilo in nadgradilo. Zato smo se sami lotili iskanja dokumentacije in v nekaj dneh odkrili gradbeno dovoljenje iz leta 1989 za obnovo hotela, ki vsebuje tudi projekt zunanje ureditve s športnimi igrišči, ter uporabno dovoljenje iz leta 1990,« nam je pojasnila direktorica in nam v dokaz dokumentacijo tudi poslala. Dodala je, da je o tem nemudoma obvestila inšpektorico, a je ta dejala, da je postopek že zaključila. »Na odločbo se bomo seveda pritožili in ravnali po navodilih inšpektorata,« potrjuje.

Vse bolj priljubljen šport

Kar zadeva hrup, na katerega opozarja Pavšerjeva, pa so se lani vsi vpleteni sestali pri županu Občine Ravne na Koroškem Tomažu Roženu. »Gospa je poudarila, da je hrup zelo moteč, zato smo se strinjali, da bomo v primeru, če bodo to pokazale tudi meritve, postavili protihrupno zaščito,« pove. A meritve, ki so jih opravili, tega ne izkazujejo.

Uredili so družabni prostor in igrišča.

Na odločbo se bomo pritožili in ravnali po navodilih inšpektorata.

»Menili smo, da bodo meritve za gospo verodostojne, saj jih je izvedlo certificirano podjetje, in to pozimi, ko je manj zelenja, zaradi česar je hrup še ojačan. Po mnenju izvajalcev bi namreč meritve poleti gotovo pokazale nižje parametre. Ker izvedba takih meritev stane okoli tisoč evrov, rezultati prvih meritev pa so več kot jasni, naše podjetje ni pripravljeno naročiti dodatnih. Lahko pa jih naroči gospa Pavšer sama,« še pove Lea Dervodel in doda, da si tudi sama želi, da bi se zadeva čim prej razrešila. Tudi zato, ker padel tenis postaja vse bolj priljubljen šport, njihovi igralci pa dosegajo dobre rezultate tudi na državnih turnirjih.