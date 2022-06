Kot da je bilo lani, a zgodilo se je pred natanko tremi desetletji. Na jutrišnji dan je bila takrat v Jurovskem Dolu prelita prva kri slovenske demokracije, kot so nekateri poimenovali umor dobrega človeka iz Negove Ivana Krambergerja. Niti danes marsikdo ne more verjeti, koliko njegovih besed se je uresničilo. Čeprav je bil formalno neizobražen, je imel v marsičem prav, ko je govoril: Ljudje, odprite oči; Slovenci, naredimo nekaj pametnega zase! Odlikoval ga je Tito Med številnimi velikimi ljudmi, ki jim je slikovita Negova nudila zavetje, jim dala znanje in jih poslala v svet, je bil on ed...