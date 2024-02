Plezanje je za vsakogar, ovira je le miselnost (FOTO)

V Plezalnem centru Celje so pripravili poseben dogodek, ki je invalidom prvič ponudil priložnost spoznavanja s športnim plezanjem. Za pobudo gre zahvala paraplezalki in predsednici Medobčinskega društva invalidov Žalec Nataši Privošnik ter predsednici Medobčinskega društva delovnih invalidov Celje Dragici Mirnik.

Zbrali so se slepi, slabovidni, gluhi in naglušni, invalidi z amputacijo nog, invalidi z nevrološkimi okvarami, ki so posledice možganske kapi, obolenja z multiplo sklerozo, po operacijah na možganih, osebe s cerebralno paralizo in drugi, ki imajo telesne okvare, a niso vidne. Z njimi je bilo nekaj udeležencev iz društva Ozara Slovenija, ki so nestrpno pričakovali dogodek; nanj jih je pripravljala neutrudna strokovna delavka pri Ozari Nina Lever.

Posladkali so se s slastnimi krofi.

Nesebično in samoiniciativno so bili organizatorkama na voljo številni prostovoljci.

Nataša z 12-letno Anne Mari, ki ima cerebralno paralizo.

O invalidih na glas

Osebje PC Celje je Natašo Privošnik, ki je preživela hude zdravstvene preizkušnje, jeseni 2021 zelo lepo sprejelo; ko sta s slepo Jano Führer kot članici paraplezalne reprezentance Slovenije pozneje vstopali v ta center, so se stkale vezi, ki jih zmorejo le ljudje z ogromno čustvene inteligence. Prostor za invalide je bil ustvarjen, temelji postavljeni. Lani je Privošnikova začela individualne treninge pod vodstvom mentorice Maše Bobek in na odprtem prvenstvu Avstrije v paraplezanju osvojila 3. mesto. »Pa rezultat sploh ni pomemben,« pravi Privošnikova in dodaja:

»Pomembno je bilo videti in doživeti to vzdušje v Imstu, ki bi ga rada prenesla v Slovenijo. Da ljudje vidijo, kako se premikajo meje miselnosti, kako je mogoče premikati sebe, kako je mogoče iti čez ovire in kako niso pomembne stvari, ki ljudi dandanes delajo brezosebne.«

Z Mirnikovo, ki skrbi za več kot 1100 rednih članov v Medobčinskem društvu delovnih invalidov Celje in pokriva občine Celje, Vojnik, Štore in Dobrno ter želi vsem invalidom polepšati, osmisliti vsak dan in vedno znova išče nove oblike udejstvovanja za člane, sta takoj našli skupni jezik.

Del plezalnega tima, ki je pomagal invalidom pri osvajanju plezalnih sposobnosti, od leve Igor Golčman, Maša Bobek, Nataša Privošnik in vodja PC Celje Jernej Gračner.

2021. je Plezalni center Celje sprejel Privošnikovo.

Igor Golčman med spremljanjem izjemnega parašportnika, močno slabovidnega Gorazda Dolanca

Mirnikova z izjemno energijo kljub lastni invalidnosti pripomore k lažji socializaciji na družbeni rob potisnjenih ljudi. In ravno zaradi dobrodelnosti je bila lani nominirana za prostovoljko leta, letos pa jo je izjava, da je o invalidih treba govoriti na glas, uvrstila med nominirane za iskro leta na Štajerskem valu.

Podpora planincev

Predstavitvi prilagojenega plezanja so se z veseljem pridružili odgovorni v PC Celje, ki z Natašo sodelujejo od začetka, denimo Jernej Gračner in Igor Golčman, ki brez zadržkov vsak teden usmerjata in vodita osebo z multiplo sklerozo ter imata izkušnje z vodenjem in varovanjem slepih ter oseb z nevrološkimi okvarami. Maša Bobek se je že dodobra izučila za vodenje oseb z različnimi okvarami.

Seveda pa PC Celje zagotavlja varno okolje vse dni v letu tudi z drugimi zaposlenimi, ki so izkušeni plezalci, mentorji, inštruktorji in tudi gorski reševalci. Invalidi, ki se ukvarjajo s športnim plezanjem na višji ravni, so paraplezalci. Paraplezanje je torej športno plezanje za športnike invalide, športniki pa so razvrščeni v razred na podlagi invalidnosti.

V društvu oseb z okvaro sluha celjske regije so za izpeljavo dogodka priskrbeli tolmačko slovenskega znakovnega jezika Jernejo Švent, za kar je zaslužen letošnji celjski nagrajenec na področju posebnih športnih dosežkov, vrhunski parašportnik Aleš Peperko, tudi predsednik društva.

Plezalka Maša Bobek med varovanjem plezalca

Nesebično in samoiniciativno so bili organizatorkama na voljo tudi prostovoljci, sicer redni udeleženci pohodov invalidnih planincev iz odbora inPlaninec pri Planinski zvezi Slovenije, ki ga vodijo Jurček Nowakk, njegova desna roka Marjeta Čič, nedavna prejemnica najvišjega priznanja PZS Ivana Leskovar, privrženec prostovoljstva in parašportnik Gorazd Dolanc, osebni asistent, tabornik in organizator taborov Štefan Matjaž ter izjemna parašportnica, državna prvakinja v showdownu (namiznem tenisu za slepe) Jana Fuhrer, ki ji je ostal manj kot odstotek vida. Jana je tudi svetovna prvakinja leta 2009 in podprvakinja 2013. na domačih tleh v showdownu.

Prišli so tudi inPlaninci, zbralo se jih je kar 41. Vsi so uživali v druženju, poplezavanju, spoznavanju stene, oprimkov. Najpomembneje pa je, da je led prebit, prilagojeno športno plezanje pa postavljeno na plan. Zato pogumno v plezalne centre, pravita Privošnikova in Mirnikova, ki pozivata krovne organizacije društev, da športno udejstvovanje omogočijo vsem.