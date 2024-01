Plaz smrti prekinil povezavo očeta in sina s svetom, ogledal si ga je geolog (FOTO)

Plaz, ki se je v ponedeljek sprožil na cesto v dolino Polog na Tolminskem in terjal eno življenje, si je ogledal geolog. Ocenjuje, da gre za okrog 10.000 kubičnih metrov materiala, sanacija pa bo trajala več mesecev. Gorski reševalci in policisti so vzpostavili stik s prebivalcema domačije, ki po plazu ni dostopna po cesti.

Plaz je prekinil povezavo očeta in sina s svetom

V dolini Polog sta stalno naseljena oče in sin, ki skrbita za govedorejsko kmetijo, je povedal poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Miha Vencelj. Plaz je prekinil njuno povezavo s svetom, dostop je možen le po pešpoti iz Zatolmina. Ponudili so jima nadomestno nastanitev, vendar zaradi živali še ni jasno, ali jo bosta sprejela.

Gre za okrog 10.000 kubičnih metrov materiala, sanacija pa bo trajala več mesecev. FOTO: Pu Ng

Teren so si po ponedeljkovem dogodku ogledali novogoriški kriminalisti in niso ugotovili morebitnih elementov uradno pregonljivih kaznivih dejanj. Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost Policijske uprave (PU) Nova Gorica, bodo zato o vseh ugotovljenih dejstvih glede plazu, pod katerim je umrl 66-letni moški, pisno obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Najbolj ogrožena je restavracija na vhodu v Tolminska korita

Geolog Jože Janež je povedal, da se je plaz sprožil naravno. Sanacijo oziroma odkop materiala bo treba izvesti od zgoraj navzdol, kar pomeni, da bo cesta v dolino Polog zaprta več mesecev. Kakor je dejal, je trenutno najbolj ogrožena restavracija na vhodu v Tolminska korita, ki jo bodo predvidoma zaščitili z lovilno-podajno ograjo v dolžini 100 metrov. Slednja naj bi preprečila, da se kakšna večja skala ne skotali do vhoda v korita. V ponedeljek se je sicer na parkirišče pred vhodom v Tolminska korita zakotalila velika skala.

Šele ko bo ograja postavljena, se bodo lahko lotili čiščenja skalnega podora. V njem je nekaj velikih blokov, ki se še lahko sprožijo proti dolini, je dejal Janež. Višje v pobočju ni novih razpok in ne pričakuje, da bi se plaz širil naprej, je pa že v tem trenutku sproščenega precej materiala, ki je potencialno nevaren, je dodal.

Glede ceste v Čadrg, ki leži pod plazom, je Vencelj dejal, da še potekajo pogovori glede njenega odprtja za domačine, zagotovo pa bo do nadaljnjega oziroma sanacije zaprta za obiskovalce.