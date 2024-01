Strašna nesreča na Tolminskem: moškega zasul plaz, umrl je na kraju dogodka

Na Tolminskem se je zgodila huda nesreča. Kot poročajo novogoriški policisti, so ob 10.58 prejeli obvestilo, da se je na lokalni cesti med Zatolminom in planino Polog sprožil plaz in zasul moškega, ki je na kraju umrl.

Po prvih ugotovitvah je dela na omenjenem območju izvajal delavec s kopačem, med izvajanjem del pa je prišlo do sprožitve plazu. Delavcu v stroju se je uspelo pravočasno rešiti iz stroja, plaz pa je zasul moškega, ki je bil v bližini. Kasneje so ga reševalci našli in izvlekli izpod plazu, vendar omenjeni moški ni kazal znakov življenja. Njegovo smrt je kasneje potrdil zdravnik ZD Tolmin. Poleg reševalcev NMP ZD Tolmin in policistov PP Tolmin ter novogoriških kriminalistov so bili na kraj tragičnega dogodka s strani pristojne službe napoteni tudi pripadnik GRS Tolmin in tamkajšnji gasilci.

Policisti so o tragični nesreči obvestili tudi pristojne pravosodne organe ter delovno inšpekcijsko službo. Prav tako se je zaradi sprožitve plazu večja skala zakotalila po brežini na parkirišče Tolminskih korit, a k sreči pri tem ni bil nihče poškodovan.

Okoliščine tragične nesreče Policija v tem trenutku še preiskuje. Omenjena lokalna cesta med Zatolminom proti planini Polog je zaprta, prav tako je zaprta cesta Tolminska korita – Čadrg.