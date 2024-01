Tragična delovna nesreča, v kateri je umrl moški, se je zgodila včeraj ob 10.58 na lokalni cesti med Zatolminom in planino Polog, kjer se je med sanacijo plazu sprožil nov plaz. »Po prvih ugotovitvah je dela na omenjenem območju izvajal delavec s kopačem, med izvajanjem del pa se je sprožil plaz. Slednjemu se je uspelo pravočasno rešiti iz omenjenega delovnega stroja, plaz pa je zasul moškega, ki je bil v bližini,« je okoliščine nesreče pojasnil Dean Božnik, tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica. Kasneje so ga reševalci sicer našli in izvlekli izpod plazu, vendar na žalost ni več...