Plapola kar na palici ali cevi

Začnimo s slovenščino in 120. stranjo knjige Mateje Gomboc Slovenščina, Po korakih do odličnega znanja, ki opredeljuje pretvorbe besednih zvez in stavkov. Prvi zapis pove, da je »zastava Slovencev – slovenska zastava«. Tako je zapisano tudi v od 11. novembra 1994 veljavnem Zakonu o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi. Za prvo zastavo določa, da označuje pripadnost Republiki Sloveniji, druga pa pripadnost slovenskemu narodu. Povsod po svetu. Ob slovesnostih smejo biti zastave le na levi strani odra gledano iz dvorane, a pravilno obrnjene in urejene. FOTO...