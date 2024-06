Planinci, vrnite se v poplavljeni gorski raj

Poletna planinska sezona se začenja in najverjetneje bo spet rekordna. Zato sta Planinska zveza Slovenije (PZS) in Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS) pripravili skupno novinarsko konferenco v Mozirski koči na Golteh. Opozorili so na nevarnosti, ki prežijo v gorah, predvsem pa pozvali vse ljubitelje gora, naj se odpravijo tudi na območja, ki so jih lani prizadele poplave. Z obiskom gora na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini se izognemo gneči v Julijskih Alpah, denimo, in še pomagamo domačinom po ujmah.

»Slovenija se je v prvih tednih po ujmah odzvala izjemno in tudi leto pozneje ne smemo pozabiti na prebivalce teh krajev. Medtem ko smo lani od začetka avgusta naprej odsvetovali obisk v teh krajih, zdaj z veseljem pozivamo vse planince, da vsi skupaj simbolno podpremo njihov turizem, da podpremo domačine in se tako tudi izognemo poletni gneči. Ta območja so znova varna za obiskovanje, planinske poti so večinoma urejene in koče odprtih rok pričakujejo obiskovalce,« je dejal podpredsednik PZS Martin Šolar in dodal, da tudi krovna planinska organizacija svoje dejavnosti organizira na teh območjih. Ne le novinarske konference, ampak na primer tudi tradicionalni dan slovenskih planincev, ki bo že to soboto v Črni na Koroškem.

Podpredsednik PZS Martin Šolar: »Obisk v gorah je treba razpršiti.«

Nesreč bo čedalje več, menita Klemen Belhar (levo) in Gregor Dolinar.

»Gore niso le Triglav in nekaj najbolj fotogeničnih točk z instagrama in drugih družbenih omrežij. Imamo tudi druge izjemno lepe hribovske cilje, saj je Slovenija zelo hribovita dežela in zato vsepovsod ponuja izjemna doživetja. Možnosti je res veliko, zato je razpršitev na več hribovitih območij praktično nujna. Ne le zaradi ponekod že neznosne gneče, tudi zaradi narave same, ki ne prenese več brez škode tako velikega obiska,« je še razložil Šolar.

Vsi hočejo helikopter

Podpredsednik GRZS Klemen Belhar je opozoril na nevarnosti vedno bolj nepredvidljivega vremena. »Zadnja leta opažamo, da je vse več nesreč povezanih z vremenom. Vreme je v Sloveniji že na splošno spremenljivo, v gorskem svetu pa še toliko bolj. Zagotovo velja, da bi bilo nesreč veliko manj, če bi vsi upoštevali vremenske dejavnike. Opažamo tudi, da mnogi uporabljajo nezanesljive telefonske aplikacije in da celo lovijo sončne napovedi. To pomeni, da si ogledajo več različnih napovedi in upoštevajo najlepšo. A to je lahko zelo narobe, celo usodno. Najbolj zanesljiva je vremenska napoved Arsa, ki jo izda vsako jutro posebej za gorski svet, na voljo pa je tako v slovenščini kot v angleščini,« je dejal Belhar.

Novinarska konferenca je potekala v prenovljeni Mozirski koči na Golteh.

Vsem, ki hodijo v hribe, svetuje, da se odpravijo zgodaj zjutraj, saj so poleti popoldne večkrat možne nevihte. Poleg tega naj planinci tudi med turo spremljajo vremensko napoved in radarsko sliko ter sproti prilagajajo svoje cilje, še posebno če je večja verjetnost neviht. Opozoril je še na možnost hude vročine, zaradi česar moramo poskrbeti za zadosten vnos (brezalkoholne) tekočine.

7 reševanj v enem dnevu je bilo na prvi junijski vikend.

Vodstvo PZS in GRZS vabi planince na območja, ki so jih lani prizadele poplave.

Predsednik GRZS Gregor Dolinar je napovedal, da bo letošnja sezona verjetno rekordna tudi po številu nesreč in intervencij. »Zadnja leta se z vsakim letom povečujeta obisk in število nesreč v gorah. Lani smo doživeli ujme, zaradi katerih potem en mesec v gorah ni bilo veliko ljudi, predvsem ne tujcev, a verjetno se bodo letos vsi vrnili oziroma prišli še v večjem številu. Gorski reševalci smo na to pripravljeni, skupaj s helikopterskimi ekipami Slovenske vojske in policije smo vrhunsko usposobljeni, opozarjamo pa, da s helikopterji rešujemo v eni tretjini naših intervencij, v dveh pa klasično, z gorskimi reševalci na terenu. To lahko dolgo traja, opažamo pa, da ponesrečenci kar pričakujejo, da bodo po vse v petih minutah prišli s helikopterjem. To zaradi neugodnih vremenskih razmer velikokrat ni mogoče,« je še dejal Dolinar.

Matjaž Šerkezi (PZS) pri prikazu obvezne opreme za v gore