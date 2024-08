Planinci invalidi z osvojitvijo vrha dokazali, da je vse mogoče: za varnost skrbela vrhunska alpinista

Prejšnji ponedeljek se je 19 planincev invalidov s spremljevalci povzpelo na 4164 metrov visok zahodni vrh Breithorna. Med udeleženci so bili slepi, slabovidni, gluhi, gibalno ovirani, nevrorazlični in invalidi. S svojim podvigom so dokazali, da vztrajnost, volja in medsebojna pomoč vodijo visoko, so poudarili na Planinski zvezi Slovenije (PZS).

Odprava je štela 50 članov. Poleg 19 planincev invalidov so se odprave udeležili dva gorska vodnika, 12 planinskih vodnikov, tri spremljevalci, 11 pohodnikov ter tolmačka slovenskega jezikovnega jezika. Spremljevalci so ves čas odprave skrbeli za varen korak vseh udeležencev, so na novinarski konferenci poudarili na PZS.

Vzpon so zasnovali v odboru PZS za planinstvo invalidov in oseb s posebnimi potrebami inPlaninec. Vodja odbora in odprave Jurček Nowakk je pojasnil, da so doslej med drugim osvojili Triglav, zato so si želeli osvojiti tudi vrh, ki presega 3000 metrov višine. »Ko smo opazili, da so tritisočaki marsikje veliko bolj zahtevni, da je, predvsem za slepe, skala malo težja, da je sneg lažji, smo preskočili 3000 metrov in se ustavili na 4000,« je ponazoril.

Za varnost inPlanincev sta skrbela alpinista, gorska vodnika in ambasadorja odbora Andrej in Marija Štremfelj. Andrej Štremfelj je povedal, da jima je vzpon predstavljal poseben vodniški izziv, predvsem zato, ker je bila skupina zelo velika. »Sestaviti ledeniško navezo s slepim v navezi, to ni običajno,« je dejal in dodal, da so vse izzive rešili sproti.

Andrej in Marija Štremfelj FOTO: inPlaninec

Marija Štremfelj pa je izpostavila, da ob akcijah odbora inPlaninec spoznava, kako pomembno je vključevanje tako ali drugače prizadetih oseb v aktivnosti, ki omogočajo bogato življenje. »Ne vem, če je kje v kateri drugi državi v taki obliki organizirano, kot je pri nas,« je povedala o odboru inPlaninec.

Parašportnik Gorazd Dolanc je vzpon opisal kot neverjetnega in dodal, da se čustva še niso polegla. »Upajmo, da bo ta naš uspeh odmeval in mogoče marsikomu razblinil strahove, odprl oči, da se v življenju marsikaj da, tudi če si kje mogoče malo prikrajšan,« je dodala parašportnica Jana Führer.

V odpravi so bile tudi trije gluhi, ki jih je spremljala tolmačka za slovenski znakovni jezik Natalija Spark. Pojasnila je, da pri vzponu niti niso imeli večjih problemov, saj niso imeli časa za pogovor, pač pa so bili pozorni na hojo po ledeniku. Izziv je bil gluhim pričarati vzdušje in vrvež v prostem času. »Upam, da so dobili delček našega duha. (...) Želela bi si, da bi zbrali pogum, da bi jih bilo več, ki bi se pridružili gibanju inPlaninec,« je poudarila.

Odprava se je na pot podala 28. julija. Breithorn je osvojila 29. julija, dan kasneje pa so se iz koče Torino podali še na ledenik z razgledom na Mont Blanc in Velikanov zob.