Plače in pokojnine bodo spet nižje: po novem bomo plačevali še en obvezni prispevek

Pokojnine in plače bodo s 1. julijem še nekoliko nižje. Takrat bomo namreč začeli plačevati nov obvezni prispevek, in sicer za dolgotrajno oskrbo. Ta bo za delavce in delodajalce znašal en odstotek bruto plače, za upokojence en odstotek neto pokojnine, najslabše pa jo bodo spet odnesli samostojni podjetniki in kmetje, ki so hkrati delavci in delodajalci, saj bodo morali plačati kar dva odstotka bruto plače.

Država bo na ta način na leto zbrala okrog 620 milijonov evrov, še vedno pa ni znano, kako naj bi se prispevki vplačevali. Ministrstvo za finance denimo vztraja, da naj bi prispevek vplačevali kar v zdravstveno blagajno, a so na drugi strani na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) prepričani, da bi se tako lahko izgubila transparentnost, saj prej ali slej ne bo več jasno, kolikšen del pogače se komu reže.

»Zakon zavodu nalaga, da moramo ločeno voditi sredstva, zbrana s prispevki za dolgotrajno oskrbo, in jih tudi namensko uporabiti samo za potrebe dolgotrajne oskrbe. Bilo bi veliko bolje, da bi odprli ločeni podračun,« je prepričana Tatjana Kolenc iz ZZZS, ki dodaja, da obstaja veliko tveganje glede pravilnosti in pravočasnosti izplačil, saj sistem obračunavanja še zdaleč ni digitaliziran. »Vzpostavljanje sistema dolgotrajne oskrbe poteka na način, ki predstavlja veliko tveganje, da se sistem v letu 2025 ne bo v celoti vzpostavil in začel pravočasno delovati,« je še opozorila Kolenčeva.