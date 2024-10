Plačali hranitev matičnih celic za 22 let, zdaj se je zgodil obrat. Biobanke ni več ...

Matične celice so prve celice, ki jih tvori človeško telo in so predhodnice vseh. Imajo sposobnost, da se nenehno obnavljajo in preobrazijo v tiste, ki telesu manjkajo. Zdravljenje z matičnimi celicami je danes rutina. V svetovnem merilu je bilo od leta 1957 opravljenih že več kot milijon zdravljenj, predvsem s področja transplantacijske medicine.

Biobanka, podjetje, ki je nudilo shranjevanje popkovnične krvi in popkovnice v Sloveniji, je bila ustanovljena januarja 2008, a sedaj ne posluje več. Na družbenem omrežju Instagram smo zasledili objavo MMC RTV Slovenija.

»Biobanka, podjetje, ki je 16 let shranjevalo matične celice v Sloveniji, ne posluje več. Popkovnično kri in tkivo svojih otrok, ki se v medicini uporabljata za zdravljenje različnih bolezni in poškodb je pri njih hranilo okoli štiri tisoč staršev, zdaj pa so ostali brez vsakršnih uradnih pojasnil o genskem materialu svojih otrok. Kaj bodo storili, vzorci so že pri novem podjetju, a tam jim bo hrambo znova zaračunali,« je ob videu z mamo, ki je hranila tam matične celice več kot 13 let in plačala storitev v višini 2000 evrov za hranjenje 22 let od rojstva otroka brez dodatnih stroškov, zapisal MMC RTV Slovenija na družbenem omrežju Instagram.

Na spletni strani podjetja Biobanka so uporabnikom sporočili, da so zaradi trenutnih izzivov, primorani zaustaviti sprejemanje novih vzorcev za shranjevanje matičnih celic zaradi modernizacije laboratorija, postopkov ter poslovnih sprememb. »Načrtujemo, da vam bomo lahko v prihodnje ponudili še boljšo in dostopnejšo storitev. Predlagamo vam, da svoje dragocene matične celice shranite pri drugem ponudniku, ki izvaja storitev zbiranja in shranjevanja matičnih celic. Vaša Biobanka.«

