Pisarna, v kateri sta delovala priprta ruska vohuna, na dražbo

Pisarna, v kateri sta delovala prijeta ruska vohuna Artjom in Ana Dulcev, gre na dražbo. Stečajni upravitelj Zoran Masten je razpisal prodajo pisarne v poslovnem objektu na Parmovi ulici za Bežigradom, poročajo Finance.

Pisarna je del stečajne mase podjetja DSM & IT, velika je 31,4 kvadratnega metra, v njej pa so tri pisalne mize, dva predalnika, dva pisarniška stola, omara za strežnik, koš za smeti in otroška preproga. Pisarna je v petem nadstropju stavbe.

Pisarna bo v prvem roku na prodaj za 52.342 evrov, rok za oddajo je 6. oktober, tri dni prej pa bo možen ogled.

Podjetje DSM & IT, v ozadju katerega sta bila prijeta vohuna, je šlo v stečaj 18. januarja letos, to je dobro leto zatem, ko sta bila vohuna odkrita in priprta. Skupno je bilo v stečaju prijavljenih in priznanih za manj kot pet tisoč evrov terjatev, likvidacijska vrednost premoženja pa je ocenjena na 47.000 evrov. To pomeni, da bodo v primeru prodaje pisarne poplačani vsi upniki, še pišejo Finance.