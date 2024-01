Pirc Musarjeva v skrbeh poklicala na infekcijsko kliniko (VIDEO)

Vse od minulega četrtka v UKC Ljubljana beležijo izjemno veliko število obiskov urgentnih bolnikov, ki potrebujejo prvo pomoč zaradi respiratornih obolenj - gripe, respiratornega sincicijskega virusa (RSV), covida-19 in pljučnice. Na urgenci infekcijske klinike in na internistični prvi pomoči se je tudi podaljšal čas zdravstvene obravnave.

Zaradi razmer v zdravstvu in povečanih obremenitvah urgenc v UKC Ljubljana je na prvi dan novega leta na infekcijsko kliniko poklicala predsednica države Nataša Pirc Musar, ki se je po telefonu pogovarjala s predstojnico infekcijske klinike Tatjano Lejko Zupanc.

Na vprašanje, ali je kovida veliko in ali imajo še polno bolnišnico, je Lejko Zupanc odgovorila: »Ja, bolnišnica je nenehno polna, kovida je veliko. K sreči pa ta ni tako hud, kot je bil, in na intenzivni negi folgajo, kar pa je najbolj pomembno,« je dejala.

Na predsedničino vprašanje, ali se bo letos začela gradnja infekcijske klinike, je predstojnica infekcijske klinike dejala: »Če ne bo potresa in cunamija, bo gradnja infekcijske letos stekla. Sredstva so zagotovljena za prvo fazo in ne vemo, kaj bo z drugo fazo. Tukaj se bomo še kaj oglasili s prošnjami. Rabimo sodobno veliko funkcionalno urgenco,« je dejala.

Zaradi porasta respiratornih obolenj je predsednica države vse pozvala k odgovornemu samozaščitnemu ravnanju.

Lejko Zupanc je pred novim letom dejala, da se na kliniki zaradi porasta obolenj razmeram skušajo čimbolj prilagoditi in so se kadrovsko nekoliko okrepili z zaposlenimi iz drugih enot kliničnega centra. A ker je število postelj omejeno, »je treba marsikoga dati domov ali pa koga hitro odpustiti, zato mora marsikdo počakati tudi na hodniku, da so izvidi gotovi, da vidimo, ali se bo izboljšal po terapiji in šel lahko domov,« je takrat pojasnila.