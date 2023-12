V UKC razglasili rumeni alarm

V UKC Ljubljana od četrtka zvečer beležijo izjemno veliko število obiskov urgentnih bolnikov, ki potrebujejo prvo pomoč zaradi respiratornih obolenj - gripe, respiratornega sincicijskega virusa (RSV), covida-19 in pljučnice. Posledično se je na urgenci infekcijske klinike in na internistični prvi pomoči podaljšal čas zdravstvene obravnave.

V četrtek zvečer je infekcijska klinika Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana zaradi polnih posteljnih kapacitet začela preusmerjati bolnike na internistično prvo pomoč UKC Ljubljana, kjer pa je na sprejem in obravnavo že čakalo 40 bolnikov. Zato so v UKC aktivirali vse prostorske vire v skladu s protokolom za povečan priliv bolnikov na urgenco in razglasili rumeni alarm, in sicer z osredotočenostjo na hitrejšo zdravstveno obravnavo in nameščanje bolnikov na vse razpoložljive posteljne kapacitete kliničnega centra, so za STA sporočili iz UKC.

»Vsi bolniki bodo ustrezno oskrbljeni. Prosimo pa za razumevanje in potrpežljivost. Generalni direktor pa je že izdal sklep o zagotavljanju posteljnih kapacitet na vseh klinikah UKC Ljubljana,« so poudarili. Ob tem so na druge bolnišnice naslovili tudi zaprosilo za pomoč, da se po dogovoru z njimi bolnike premešča v druge bolnišnice.