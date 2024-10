Pirc Musarjeva za guvernerja Banke Slovenije predlaga nekdanjega predsednika vlade

Predsednica države Nataša Pirc Musar se je odločila, da bo državnemu zboru kot kandidata za guvernerja Banke Slovenije predlagala Antona Ropa, so sporočili iz predsedničinega urada.

»Za guvernerja Banke Slovenije sem predlagala kandidata, ki je izmed vseh prijavljenih izkazal največ strokovnih, znanstvenih in vodstvenih izkušenj s področja bančništva, upravljanja in vodenja velikih sistemov, ki jih je pridobil v Sloveniji in v tujini, in je najprimernejši kandidat za vodenje Banke Slovenije v mandatu 2025–2031,« je poudarila predsednica, ki je odločitev sprejela po preučitvi prijavne dokumentacije, poročila Urada, pogovorih z vodji vseh poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti ter temeljitem razmisleku.

Predsednica republike že od začetka svojega mandata poudarja, da morajo biti visoka strokovnost, vodstvene kompetence in osebna integriteta vodilna merila pri izbiri kandidatov za najvišje položaje v državi, so sporočili iz njenega urada.

Tajno glasovanje v državnem zboru

Državni zbor ima zdaj 30 dni časa, da opravi tajno glasovanje, kandidat pa za imenovanje potrebuje 46 poslanskih glasov. Sedanjemu guvernerju Boštjanu Vasletu mandat poteče 8. januarja prihodnje leto.

Rop je sicer politik in ekonomist z dolgo zgodovino javnega delovanja. Bil je predsednik vlade med letoma 2002 in 2004 ter prej minister za finance. Bil je tudi podpredsednik Evropske investicijske banke (EIB) med letoma 2007 in 2015.