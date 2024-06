Pirc Musarjeva ne odobrava poteze BiH: tam živečim Slovencem preprečujejo volilno udeležbo

Nataša Pirc Musar je izrazila neodobravanje Bosne in Hercegovine, ker je slovenskim državljanom preprečila udeležbo na trenutnih volitvah v EU, rekoč, da bi to lahko oviralo napredek Sarajeva pri pristopu k Evropi, piše Politico.

Člani koalicije bosanskih Srbov z vodjo Miloradom Dodikom so ta teden blokirali sprejetje sklepa, po katerem bi se državljani Slovenije, Romunije in Poljske, ki živijo v Bosni in Hercegovini, lahko udeležili evropskih volitev na diplomatskih predstavništvih teh treh držav.

Po podatkih slovenskega notranjega ministrstva ima volilno pravico na volitvah v Evropski parlament 1977 slovenskih državljanov s stalnim prebivališčem v Bosni in Hercegovini.

BiH pod vplivom Rusije?

Zunanja ministrica Tanja Fajon je potezo označila za »nesprejemljivo« in poudarila, da je BiH šele pred kratkim dobila zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj za članstvo v EU, predsednica Pirc Musarjeva pa je ob tem poudarila, da ta poteza »zavira evropski napredek za BiH« in je nerazumljiva, saj je Slovenija »ena najbolj aktivnih držav pri podpori BiH na njeni evropski poti«.

Tudi nekateri tamkajšnji uradniki kritizirajo onemogočanje glasovanja. Zunanji minister Elmedin Konaković je slovenskemu, romunskemu in poljskemu kolegu poslal pisma, v katerih je dejal, da nedavni dogodki »kažejo na destruktivno namero poškodovati dvostranske odnose« z zaveznicami BiH v EU.

Poteza je bila izvedena pod »malignim ruskim vplivom, ki vse bolj dobiva zagon« v Bosni in Hercegovini, je dodal Konaković.

Preberite še: