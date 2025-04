Miha Brajnik v ŠOKkastu: Nina je en tak fejst dec (VIDEO)

Beseda je tekla o njegovih začetkih, kako ga je življenje zaneslo na odrske deske in zakaj se je kljub študiju politologije odločil, da ne bo nikoli vstopil v politiko. Pravi, da so se časi od njegovega otroštva zelo spremenili: »Danes gledam te otroke, to so totalni individualisti, nepripravljeni na kakšne hujše zadeve, zelo nepripravljeni na delo in na neko žrtvovanje, ki je bilo nam totalno normalno,« je povedal. Sam je bil vzgojen v kolektivnem duhu in to poskuša prenesti tudi na svoja dva otroka. Miha živi na Zaplani, kjer se ukvarja s samooskrbo. Ima kokoši, prideluje zelenjavo in kuha šnops. Opisal je, kako mu življenje na podeželju prinaša mir in zadovoljstvo, ter kako uživa v pridelavi lastne hrane. Miha je izpostavil pomembnost kakovostne hrane in razliko med domačimi in kupljenimi izdelki.

Ponovno združen z Nino Osenar

Miha je po desetih letih ponovno sodeloval z Nino Osenar kot sovoditelj oddaje. Nina je med tem časom preživela težko zdravstveno preizkušnjo, vendar sta ohranila prijateljstvo. Miha je izrazil veliko spoštovanje do Nine in njene moči, ki jo je pokazala med svojo bitko za zdravje.

Najprej je bil njun odnos zadržan, danes pa sta prava prijatelja. »Nina je ne tak fejst dec,« nam je v šali razkril. »Po najinem prvem pogovoru sem popolnoma spremenil mnenje o njej,« je še povedal. Druži ju politično nekorekten humor in postala sta res prava prijatelja.

Spregovoril je tudi o svoji ljubezni do bejzbola. FOTO: Marko Feist

Politična korektnost ubija tudi komedijo

Miha se spomnimo tudi iz legendarne oddaje A si ti tud not padu, ki je podirala tabuje komedije. »V času snemanja okrog 2010 smo imeli predvsem to srečo, da politična klima še ni bila taka, pa da smo imeli podporo televizije, ki nam je omogočila, da nismo vedno vsako stvar, ki smo se je spomnili, gledali skozi prizmo, a je to primerno ali neprimerno, ampak smo po lastni presoji po najboljših močeh delali nekaj, kar se nam je zdelo zabavno,« je razkril. Čisto brez težav pa vendar ni šlo. Po nekem skeču se je zameril prodajalcu sadja in zelenjave, ki mu je povedal, da njihovo duhovičenje ni bilo smešno.

