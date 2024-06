8. marec napovedal tiskovko, DVK jim je ne dovoli: to je razlog

Evropske volitve se nezadržno bližajo, le še danes lahko predčasno glasujete na 93 voliščih po Sloveniji. Več o tem preberite tukaj.

Volilna kampanja je v svoji sklepni fazi, novinarske konference in soočanja mnenj se vrstijo. Tudi v Inštitutu 8. marec so za danes ob 11. uri sklicali novinarsko konferenco pred Gospodarskim razstaviščem. Tako so vabili: »Na Gospodarskem razstavišču bomo predstavili, kateri kandidati bodo zaščitili pravico do splava, in oddali svoj glas!«

Vendar niso upoštevali vseh pravil, zato so jim z Državne volilne komisije sporočili, da njihov namen ne more biti izvršen, saj sta »na območju volišča volilna propaganda in agitacija prepovedani. Prosimo, da to upoštevate.«

Kot so jim pojasnili, prepoved velja za Gospodarsko razstavišče, za dvorišče in območje najmanj 50 m okrog objekta, v katerem je volišče, kot tudi površine za pešce v območju 10 m od zunanje meje Gospodarskega razstavišča.