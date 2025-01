Ribiči pravijo, da se spreminjajo vremenske razmere, temperature morja in z njimi navade rib. Tudi normativna urejenost njihovega dela jim ni preveč naklonjena, znane so težave, ki jih imajo zaradi meje na morju, ne nazadnje pa jim gre vse slabše tudi zaradi ekonomske krutosti velikih trgovskih mrež pri prodaji ulova. 6 ribičevje samo še v Piranu. Tako o izlovu zadnjih mesecev piranski ribič Zlatko Novogradec pravi: »Te dni lovimo manj, je zatišje, je pa res, da smo novembra in decembra lovili zadovoljujoče. Kar v redu je bilo, še zlasti z listi, brancini in oradami. A kaj ti pomaga, ko ni b...