Pionirji prijeli za vedro, drugi že za hidrant

Gasilsko poveljstvo, gasilski svet za Pomurje in Gasilska zveza Mestne občine Murska Sobota so pripravili regijsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta. Razdeljeno je bilo na dva dela, in sicer so se najprej pomerili najmlajši – pionirji in mladinci, v drugem delu pa še člani in starejši gasilci.

Vloga mentorjev

Udeležence je pozdravil gasilski regijski poveljnik za Pomurje Dušan Utroša ter izpostavil, da je regijsko tekmovanje lepa priložnost, da gasilci pokažejo svoje izkušnje, moč, znanje, veščine in sposobnost. Prav gotovo je pomurska gasilska regija najmočnejša po društvih in članstvu v Sloveniji, saj združuje 238 prostovoljnih gasilskih društev, 21 gasilskih zvez in 20.000 prostovoljnih gasilcev.

Tamkajšnji člani so bili lani dejavni na vseh področjih, saj jih je 6173 kar 1099-krat sodelovalo na intervencijah. Pohvalili so jih predsednik Gasilskega sveta za Pomurje in podpredsednik Gasilske zveze Slovenije Milan Antolin, predsednik Gasilske zveze Mestne občine Murska Sobota Borut Koren in podžupan Mestne občine Murska Sobota Zoran Hoblaj. Dobro organizacijo memoriala je pohvalil predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik. Veliko vlogo tako pri izobraževanju kot tekmovanju imajo tudi mentorji.

Osnovni namen tekmovanja je bilo preverjanje strokovne usposobljenosti, fizične pripravljenosti, medsebojnega spoznavanja, druženja in izkušenj na področju gašenja požara in reševanja. Velika zahvala gre staršem, da so mladim dovolili in omogočili, da so se lahko udeleževali gasilskih vaj in se iz posamezne zveze uvrstili na regijsko tekmovanje, kar je bila odskočna deska za najboljše, da so se uvrstili na državno tekmovanje.

Pionirji so tekmovali v vaji z vedrom in štafetnem teku s prenosom vode in vaji razvrščanja, mladi so svoje znanje pokazali v mokri vaji s hidrantom, v vaji razvrščanja in teoretičnem testu, člani pa so tekmovali v taktični mokri vaji, teoretičnem testu in v vaji razvrščanja.