Pilot še pomahal in strmoglavil: če bi pristal le nekaj metrov stran, bi bila tragedija še večja

Dobro leto je minilo od tragedije, ko se je z ultralahkim letalom lučaj od Šentjerneja smrtno ponesrečil domačin Boris Jerele. Zdaj so znani izsledki preiskave, ki je ugotavljala vzrok nesreče. Ob tla je trčil med izvajanjem manevra na premajhni višini, kot posredni vzrok pa so ugotovljeni samovoljnost, kršitev letalskih predpisov in odstopanje od osnovnih vizualnih pravil letenja. Ko je treščilo ob tla, je letalo zagorelo. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda Bila je sobota, 4. februarja, lani. Lep pomladni dan je bil. Dopoldne je bilo megleno, popoldne pa se je megla razkadila, tako da je bilo sončno...