Pika je zlati Janji namenila pet tisočakov, predsednica republike postala njena ambasadorka (FOTO)

Da se odraslim nikoli ne dogaja nič posebnega, ampak so vedno samo zdolgočaseni in v smešnih oblekah, je že zdavnaj razglasila legendarna Pika Nogavička v številnih knjigah švedske pisateljice Astrid Lindgren. Le kdo ne pozna rdečelične navihanke s kitkami, navihanim pegastim obrazom, predrznim izrazom, ki je vedno pripravljena na nove in nove podvige!

Daj mi častno, da boš tako furala to najino deželo, da bo vse lepo, zdravo in veselo.

Prepoznamo jo že na daleč v oblekici s kratkim krilcem, z dolgima, pisanima in različnima nogavicama v prevelikih čevljih. Pika Nogavička, junakinja nekdanjega in zdajšnjega časa, zgled mladih ter malce manj mladih. Vsestransko dekletce, ki vedno naredi, kar se ji zazdi. Pika je nagajiva in nepredvidljiva, s svojim ravnanjem in drznostjo jemlje dih. A je hkrati dekle, ki želi le mir na svetu, poštenje, čisto naravo in otroško svobodo. Velenjski, zdaj že evropsko znan Pikin festival je dosegel nove dimenzije, več kot 100.000 mladih obiskovalcev v petih dneh iz naše dežele in zamejstva se je prišlo poklonit idolu otroštva in mladosti. A od kod prav v zeleni Sloveniji ta Pikina priljubljenosti?

Znameniti festival odmeva tudi po svetu, vsako leto ga obišče vse več navihank in navihancev.

Prinesla jo je zbirateljska strast rojenega Kozjana, do prezgodnje smrti v Velenje zaljubljenega Marjana Marinška. Z njegovo razstavo knjig švedske mladinske pisateljice leta 1985 ob 40-letnici Pike Nogavičke ter z Marinškovim osebnim prijateljevanjem z Lindgrenovo ter njegovo igrico Kako je nastala Pika Nogavička je junakinja prišla v Velenje že v 80. letih.

Temelj te velikanske kulturne prireditve pa je nastajal od leta 1990, ko so si sodelavci Kulturnega centra Ivan Napotnik Velenje in Občinske zveze prijateljev mladine Velenje (Marjan Marinšek, Andreja Zelenik, Kristina Kovač in Ivanka Filipančič) zamislili, da bi vsako leto v Tednu otroka pripravili veliko prireditev, ki bi vsakokrat gostila enega od pravljičnih junakov. Na dlani je bilo, da bo prva gostja prav Pika Nogavička.

Združuje otroke in odrasle

Ker je bil Pikin dan leta 1990 uspešnica in so otroci Piko vzeli za svojo, je v Velenju kar ostala. Skozi leta se je Pikin dan razvil v 10-dnevni festival otroške razigranosti, ki ga vsakokrat obišče več deset tisoč otrok in staršev iz Slovenije in tujine. Pika Nogavička je tako postala simbol iger in veselja v Velenju. Festival od leta 2008 poteka v organizaciji zavoda Festivala Velenje in direktorice Barbare Pokorny ter pod pokroviteljstvom Mestne občine Velenje. Vseh 35 let pa so iskali in izbirali tudi Pikine ambasadorke, številna zelo znana imena in osebnosti, letos je to postala kar predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar.

35. Pikino ambasadorko so že izbrali.

Festival združuje otroke in odrasle, jim omogoča brezskrbno igro, zabavo in ustvarjalnost ter jih uči življenja in strpnega sobivanja. Pikin festival je tudi letos potekal v natrpanem središču Velenja in njegovi najožji okolici, kar po svoje zelo preseneča domačine, saj je masovnim prireditvam namenjen kompleks na Visti ob jezeru. A prireditelji menda tako povezujejo številne kulturne ustanove in druge danosti uspešne organiziranosti, pa tudi promovirajo zeleno mestno jedro.

Pika in kapitan Nogavička

Na Pikinem trgu so se zbrale množice oboževalk in oboževalcev.

Prvi glasbeni intervju je opravil Jože Potrebuješ.

Kaj vse se je dogajalo na stoterih delavnicah ter v mnogo paviljonih, na velikem otroškem igrišču, v Rdeči dvorani in po celotnem mestnem središču, je nemogoče našteti. Pikin festival je obiskala nekdanja Pikina ambasadorka, svetovna šampionka v plezanju in letošnja olimpijska zmagovalka Janja Garnbret: množica jo je prisrčno sprejela, Pika pa ji je brez pooblastil namenila izdaten ček za potne stroške (pet jurjev).

Na Pikino povabilo je Velenje obiskala tudi letošnja, že 35. Pikina ambasadorka mladosti, brezskrbnosti, radovednosti, pravičnosti ter zelene dežele Slovenije, predsednica države. Hitro sta se spoprijateljili in dogovorili, da bo v Velenju izrečeno zeleno, pošteno in navihano besedičenje postalo vsakodnevna praksa ter zakon za vse, ki imajo kakšno besedo pri ohranjanju tradicije, kulture, športa ter spoštovanja otrok in vseh mladih. »Daj mi častno, da boš tako furala to najino deželo, da bo vse lepo, zdravo in veselo,« naj bi Pika zabičala predsednici ob srečanju, ko sta podpisali častno listino prijateljstva in sodelovanja vpričo švedske veleposlanice v Sloveniji, njene eksc. Diane Madunic.

Ček za zlato olimpijsko kolajno

Pikina ambasadorka je predsednica države.

Legendarna deklica je tokrat posegla v sam politični vrh.

Direktorica festivala Barbara Pokorny

Aha, z Novic ste? Jaz jih sploh ne berem, jaz jih ustvarjam ...

Babica in vnukinja v slogu

Pika Nogavička, ki je z vsemi pomočniki prebarvala Velenje v zeleno, se je le stežka odpovedala županski lenti, a jo je le vrnila Petru Dermolu, ki ji je obljubil, da bo vse tako, kot mora biti … vsaj do prihodnjega leta, ko bo Pika spet prišla naokrog.