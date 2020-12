Strašne podobe Hrvaške po potresu, s psi iščejo preživele (FOTO in VIDEO)

Preberite še:

REUTERS FOTO: Antonio Bronic Reuters

Močan potres z magnitudo 6,2 ki je okoli poldneva stresel Hrvaško , pa tudi Slovenijo, je terjal več smrtnih žrtev. Največ mrtvih je iz vasi Majska Poljana nedaleč od Gline. V treh v celoti porušenih hišah so reševalci našli pet mrtvih ljudi. Med njimi 20-letnika, je potrdila podžupanja Glineza portal index.hr. Ena oseba je huje poškodovana in se bori za življenje. Še dve osebi iščejo v ruševinah.V Petrinji so potrdili smrt 12-letnice, ki je umrla v središču mesta. Hrvaški mediji so poročali tudi o smrtni žrtvi potresa v kraju Žažina v bližini Siska.Bakšić Mitićeva je za regionalno televizijo N1 povedala, da je v Majski Poljani potres prestalo komaj 10 odstotkov hiš. Zaprosila je za stanovanjske zabojnike, odeje, grelnike, hrano in vodo. Prebivalcem so ponudili namestitve v apartmajih na morju, a ti ne želijo zapustiti svojega kraja bivanja.V bolnišnici v Sisku so potrdili, da so oskrbeli 20 poškodovanih v potresu, med katerimi sta dve osebi huje poškodovani. Nekatere poškodovance so prepeljali v zagrebške bolnišnice, nekatere odpustili v domačo oskrbo. Zaradi v potresu poškodovane bolnišnice bodo morali tudi del bolnikov, posebej bolnike s covidom 19, premestiti v zagrebške bolnišnice.Na delu so reševalci, s psi iščejo preživele, stroji odkopavajo stavbe. Število žrtev bo najbrž še naraslo.