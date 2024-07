Ostro nad Möderndorferja: Zahtevam, da RTV Slovenija in uredništvo oddaje prevzameta odgovornost za laži

Mag. Petra Rezar, profesorica likovne umetnosti, gluha učiteljica in soustanoviteljica Združenja gluhih Slovenije, je na Facebooku izrazila ogorčenje nad vsebino oddaje Prisluhnimo tišini. Pravi, da se podnapisi niso ujemali z izjavami gluhoslepega gospoda, kar je vzbudilo veliko etično in moralno vprašanje o verodostojnosti RTV.

»Dne 29. 6. 2024 je bila predvajana oddaja Prisluhnimo tišini, ki je z objavo neresnic postala rumeni trač. Nizkotno, nespoštljivo urednikovanje je omogočilo žalitev in prizadelo številne gluhe in gluhe prostovoljce, najbolj razžalilo in prizadelo predvsem gluhoslepe in njihove svojce. Kako je lahko RTV Slovenija postala medij za lažnive, neresnične objave Prisluhnimo tišini?« se sprašuje v zapisu, ki ga je delila na družbenem omrežju.

Zavajajoče izjave

»Izjave intervjuvancev so zavajajoče in jasno je, da za temi izjavami stojijo interesi v škodo gluhoslepih in da nihče ne preverja resničnosti izjave gluhoslepe osebe, ki nastopa v tokratni oddaji. Vsakdo, ki aktivno uporablja slovenski znakovni jezik, to so predvsem gluhi, je zlahka ugotovil, da se podnapisi nikakor ne ujemajo z izjavami gluhoslepega gospoda Tekavčiča; tu se poraja veliko etično in moralno vprašanje o verodostojnosti tolmačenja in podnapisov,« nadaljuje.

Petra Rezar. FOTO: Blaž Samec/delo

Omenja tudi kodeks etike tolmačev slovenskega jezika, ki tolmače zavezuje k odgovornosti in resničnosti, za zavajajočo pa je označila še izjavo v. d. direktorja Zavoda združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik Janija Möderndorferja. Pravi, da je njegova izjava »huda strokovna napaka«, saj »NPK certifikat za tolmače slovenskega znakovnega jezika ne omogoča in ne pozna kompetenc za delo z gluhoslepimi, temveč izključno za slovenski znakovni jezik«.

Laži v škodo tolmačem in gluhoslepim

Rezar je članica komisije NPK za tolmače slovenskega znakovnega jezika, v kateri preverjajo znanja »izključno po katalogu, ki je javno dostopen«. Pravi, da so izjave Möderndorferja laž in da delajo veliko škodo ugledu tolmačev slovenskega znakovnega jezika, pa tudi škodo gluhoslepim, ki imajo lasten jezik. »Prav tako je zavajajoča izjava Antona Petriča, da jezik gluhoslepih diskriminira slovenski znakovni jezik,« je ostra.

»RTV Slovenija mora biti preverjen, pošten in zanesljiv medij in ne rumeni tisk, ki obrekuje ljudi ali je celo orodje v rokah nekoga drugega, kar se je zgodilo v tem primeru,« pravi Petra Rezar.

»Očitno je, da tako RTV Slovenija kot tudi urednica oddaje Prisluhnimo tišini ne preverjata pravilnosti izjav in javno dostopnih podatkov.« Rezar, ki je tudi certificirana tolmačica slovenskega znakovnega jezika, meni, da gre za manipulacije pri informiranju javnosti in blatenje ugleda etike tolmačev slovenskega znakovnega jezika.

»Zaradi tega zato prosim in zahtevam, da RTV Slovenija in uredništvo oddaje Prisluhnimo tišini, prevzameta odgovornost za neresnice in laži in uredita korektni prispevek,« nadaljuje.

Od televizije Slovenija pričakuje, da bo prispevek temeljil na etiki, spoštovanju in verodostojnosti.