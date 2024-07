Hudujejo se nad pasjimi kopalci

V uredništvo smo prejeli pismo bralca Emanuela, ki je v nedeljo na koprski plaži doživel neprijetno izkušnjo. »Slovenke in Slovenci očitno ne spoštujejo pravil in določil, ki veljajo za vse,« se jezi in dodaja, da ljudje na mestno plažo prihajajo s psi, čeprav ti tam niso dovoljeni.

Bralca je to početje še posebno zmotilo zato, ker je v bližini pasja plaža, ki pa je bila po njegovih besedah prazna. »Če se odpravite malo naprej proti Žusterni, vas tam čaka od 30 do 50 psov,« pravi bralec in dodaja, da polovica lastnikov ne skrbi ustrezno za svoje štirinožne prijatelje, saj za njimi ne pobirajo iztrebkov.

Na plaži je opazil večje število psov.

»To se dogaja po celotni plaži, dejanski površini, kjer mi ležimo, poleg tega je morje ob obali polno dlak hišnih ljubljenčkov, kar je skrajno nedopustno. Kot domačin se ne morem niti osvežiti v morju,« se huduje bralec, ki nam je posredoval tudi fotografije psov in njihovih lastnikov.

Po besedah bralca na plaži ni nikogar, ki bi to kontroliral. Emanuel zato poziva ljudi, naj ohranjajo in spoštujejo našo naravo.

Za odgovore na težave, ki pestijo našega bralca, smo se obrnili na koprsko občino. Odkar je Mestna občina Koper uredila pasjo plažo v zalivčku na robu obmorskega parka Žusterna, se je sobivanje kopalcev in psov vidno izboljšalo, zagotavljajo. »Sicer pa so poleti v obmorskem parku med tednom prisotni študenti z oznakami Marjetice Koper, ob petkih, sobotah in nedeljah pa varnostniki, na katere se obiskovalci lahko obrnejo, če opazijo, da imajo lastniki pse spuščene ali so ti v delu parka, kamor s psi ni dovoljeno,« pravijo na občini.

Obiskovalci lahko po njihovih besedah pokličejo tudi na Medobčinsko redarstvo Istre na telefonsko številko 0804449.