Peterle spet na političnem parketu: Naj gresta Janša in Kučan na dva deci

V političnem zakulisju pred aprilskimi volitvami očitno spet aktivno deluje tudi prvi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle. V zapisu na facebooku je razkril, da se pogovarjal z vsemi vidnimi političnimi akterji, kot pravi v dobro prihodnosti Slovenije.

Kot je zapisal, je bilo v zadnjem času v javnosti opaženo njegovo srečanje z Robertom Golobom, ki se pripravlja na vstop na slovenski politični parket. Pravi, da ničesar ne skriva. Ob tem je razkril, da se je »angažiral na strani dialoga, ne spopada«, ker mu ni vseeno za prihodnost Slovenije.

»Glede trenutne polarizacije nimam romantičnih vtisov. Do neke mere je lahko celo koristna, če prispeva k razčiščenju pojmov, recimo na temo nedokončane tranzicije. Vendar taka kot je, predvsem krepi jezo in nasprotovanje, celo slepo, brez dodane vrednosti v smeri skupnih ciljev. Zato mislim, da je potreben pogovor, zlasti s tistimi, ki se hočejo boriti za glasove. Društvo poslancev 90 me je presenetilo s častno funkcijo, naj bi zbral krog “modrecev”, ki bi jih zanimal pogovor o tem, kaj bi bilo dobro za Slovenijo. Jaz to razumem kot delovno nalogo. S funkcijo ali brez - se bom pogovarjal. To čutim kot dolžnost. Pogovarjal sem se z Janšo, Toninom, Počivalškom, Podobnikom, Ruplom, nekaterimi bivšimi predsedniki vlad in državnega zbora in še s kom. Zelo me zanima, kaj pomeni Podobnik/Počivalškova... “Povežimo Slovenijo”, kakšno sredino si želi Katedrala, kam cilja Pivčeva, kaj hoče Golob, zanima me Mesčev koncept zadrug, rad bi, da mi Leben pove kaj o vodiku. Zanima me, kaj mislijo mladi. To je moj ponižni koncept, da ne bo kdo rekel “Lojze pa nič”,« je zapisal (nelektorirano) in poudaril, da je pogovor nujen.

Všeč jim je polarizacija

Njegov zapis je na facebooku naletel na velik odziv in številne komentarje. V novi objavi je danes zapisal, da nekatere volja po pogovoru očitno moti. »Všeč jim je polarizacija. Meni ni. Rad imam različnost, ki bogati, ne pa polarizacije, ki blokira, jezi in jemlje energijo. Težiti bi morali k tistemu, kar daje dodano vrednost in diši po skupni prihodnosti.«

»Kaj je potrebno poleg pogovora? Ne potrebujemo nove ustave ali novega volilnega zakona, tudi ni treba, da ulica od/postavlja vlado. Za zdržno, mirno sobivanje bi zadostovalo, če bi se držali tistega, kar smo zapisali v Ustavi in kar smo podpisali ob vstopu v EZ. Brati bi veljalo tudi Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, v kateri smo zapisali, kaj je bilo v komunizmu narobe. Se pravi, da se moramo držati nekih vrednot, načel in pravil, brez katerih se ne da živeti skupaj in sodelovati. Novo prevratništvo in izmišljanje sovražnikov iz revolucionarnega navdiha nam ne bo pomagalo,« je še dodal.

Zapis je zaključil z mislijo, da ga je nedavno kot strela z jasnega zadela vest o hudi bolezni prijatelja. »Naš čas je vedno omejen. V vsakem primeru se bliżamo smrti. Kaj je vredno ali vrednejše početi? Za kaj živeti? Menda ne za to, da bo drugemu slabše! Naj gresta Janša in Kučan na dva deci.«