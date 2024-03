Pestro dogajanje v garažni hiši na območju Rudnika: divjali so, fotografirali policiste, jim zaprli pot ...

Včeraj se je v garažni hiši na območju Rudnika zgodil t.i. car meet, na katerem je policija zaznala več cestnoprometnih kršitev. Na njem pa je prišlo tudi do prometne nesreče, ki se je končala brez poškodb.

Policija je imela pri svoji intervenciji oteženo delo, kar je videti tudi na spodnjem posnetku. Udeleženci so fotografirali oziroma snemali policijo ter ji preprečevali vožnjo.

»Včeraj v večernih urah smo bili obveščeni o večji množici ljudi z vozili v garažni hiši na območju Rudnika, ki povzročajo hrup in onemogočajo vožnjo uporabnikom garažne hiše. Na kraju so policisti ugotovili, da je na kraju več sto ljudi, ki so opazovali objestno vožnjo z osebnimi vozili po garažni hiši in s svojo prisotnostjo ovirali dejansko uporabo garažne hiše, zato je bilo nato na kraj napotenih več patrulj. Na kraju so policisti ugotovili več cestnoprometnih kršitev, največ s področja tehnične brezhibnosti vozil in obvezne zimske opreme, zato so kršiteljem izdali plačilne naloge,« so sporočili iz policije.

Eden izmed voznikov je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo povzročil prometno nesrečo. Trčil je v železne stebričke, za tem pa še v betonski steber. Na srečo se je končalo brez poškodb. Informacij o drugih poškodovanih vozilih oziroma o poškodovanju drugega premoženja policija še nima.

Policija opozarja

Opozarja na nevarnost takšnega početja v garažnih hišah, saj voznik z objestno vožnjo ogroža tako sebe kot druge.

»Prav nesreča, ki so jo policisti obravnavali, kaže na to, kako hitro lahko do nesreče pride, zgolj naključje pa je, da v tej nesreči ni bil nihče poškodovan. Vse voznike tako pozivamo, da naj pri vožnji upoštevajo cestnoprometne predpise in poskrbijo za tehnično brezhibnost svojih vozil, saj lahko le tako največ prispevajo k prometni varnosti vseh udeležencev v prometu,« so dejali.