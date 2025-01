Pero Lovšin je obiskal severne sosede: »Dobil sem občutek, da ...«

Končno bi se lahko nekje v tujini počutil kot doma. Pa ne toliko zaradi imenitnega, petzvezdičnega hotela Falkensteiner Kronplatz kot zaradi gostiteljev, ki so nas tam tako prijazno sprejeli nekega turobnega januarskega popoldneva. Pa nismo bili kakšni silni vipovci. Nekaj ljubljanskih in zagrebških novinark in novinarjev ter vaš posebni poročevalec, predvsem muzikant, a tudi zvesti iskalec turističnih sladkorčkov ekskluzivno za Slovenske novice. Ker je prog za 120 kilometrov, so tereni različni in primerni za vse vrste smučarjev. Že prosecco, s katerim smo nazdravili ob dobrodošlici, je bi...