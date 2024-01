Pereče stanje v zagorskem zdravstvenem domu. Odpoved je dalo več pediatrinj

V zasavskih občinah se že nekaj časa spopadajo s problematiko na področju zdravstva, nedorečenosti ostajajo tudi glede urgence. Čeprav stojijo na nasprotnih bregovih, so si zdravstvene ustanove enotne, da je problematiko treba reševati in urediti na državni ravni ter z ustrezno in prepotrebno zakonodajo.

Z dodatnimi težavami se srečujejo tudi v Hrastniku in Zagorju. Trenutno je najbolj pereče stanje v zagorskem zdravstvenem domu na pediatriji. Odpoved so dale kar tri pediatrinje. Na prvi izredni seji v mandatnem obdobju 2022–2026 so svetniki obravnavali problematiko zdravstvenih storitev in po hitrem postopku še predlog odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju pediatrije.

Župan Matjaž Švagan je zaradi kadrovskih težav zahteval takojšen sklic seje Sveta zavoda ZD, na katerem je vodstvo pojasnilo razloge za odpoved pediatrinj in načrt v zvezi z reševanjem nastalih težav. Svetniki so bili kljub pojasnilom do vodstva ZD Zagorje kritični, da bi bilo treba reševati težave že veliko prej.

Na očitke, da je o težavah prepozno seznanila tako ustanoviteljico ZD Zagorje kot javnost, je direktorica Saša Bajda odgovorila, da o situaciji ni javno govorila, preden je dejansko prejela odpovedi zdravnic. Zagotovila je, da otroci niso brez zdravstvene oskrbe, saj bodo sistematske preglede opravljale pediatrinje, s katerimi je zdravstveni dom sklenil pogodbena razmerja, starši pa se lahko za svoje otroke opredelijo tudi pri dveh zdravnicah specialistkah družinske medicine. Ob tem je poudarila, da si bo ZD z iskanjem kadra prizadeval za zaposlitev novih pediatrov.

Namesto sanacije odstop

Občinski svet je od vodstva zdravstvenega doma zahteval, da do 1. marca sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev optimalne zdravstvene oskrbe za najmlajše paciente z redno zaposlenimi pediatri.

Situacija pa se je zasukala povsem drugače. Direktorica Saša Bajda je namreč namesto sanacije odstopila. »Kot sem že povedala na seji sveta zavoda in tudi vsem svojim sodelavcem, je tokrat politika premagala stroko,« pravi Bajdova o razlogih.

Zaradi slednjega se je po začetnem molku odločila, da tudi sama pojasni zadevo. »Prejšnji mesec sta bili seja odbora za zdravstvo in izredna seja občinskega sveta. Svetniki mi očitajo, da smo prikrivali situacijo, delali nezakonito, da zdravniki in drugi zaposleni odhajajo zaradi vodstva, da imamo težave v komunikaciji, da jaz povzročam negativno vzdušje, da je to teater sprenevedanja, da naj končamo to agonijo, ker oni vse vedo in vse izvedo in naj bomo iskreni v svojih prizadevanjih, da je vodstvo prikrivalo informacije svetu zavoda,« povzema očitke, ki jih je bila deležna.

Zaradi vsega ni odstopila le kot direktorica, ampak odhaja iz zdravstvenega doma v drugo službo. Ne glede na to, kako so se stvari za zdaj razpletle, pa je treba problematiko pediatrije reševati takoj. »Prva pediatrinja je odšla septembra 2022. Na njeno delovno mesto smo takrat za trikrat na teden zaposlili zdravnico specialistko družinske medicine, eno- do dvakrat na teden pa so v ambulanti pomagali tudi drugi zdravniki. Zdaj je ta zdravnica v otroško-šolskem dispanzerju petkrat na teden. Trenutno pa imamo sklenjene pogodbe o sodelovanju s šestimi pediatrinjami. Pomagajo tudi naši zdravniki in en koncesionar,« pravi Bajdova.

Obrnili smo se tudi na predstavnico sveta zavoda Mojco Zaviršek. Glede na to, da je po njenem mnenju situacijo poleg občine Zagorje s svoje strani pojasnila že Bajdova, je sama dodala le, da je finančno stanje za obdobje januar–oktober 2023 pozitivno. Do imenovanja novega direktorja bo na čelu zdravstvenega doma Borivoj Grden, sicer direktor občinske zagorske uprave.

Občina se na naša vprašanja o očitkih odhajajoče direktorice ni dodatno odzvala. So pa v prejšnjem tednu objavili javni razpis za delovno mesto direktorja ZD Zagorje in podelitev koncesije za javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju pediatrije.