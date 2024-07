Pelo se je, igralo in nazdravljalo (FOTO)

KULTURNO društvo Folklora Cerklje je na vrtu Borštnikove domačije v Cerkljah na Gorenjskem pripravilo Borštnikov večer napitnic in gostilniških pesmi v počastitev spomina na rojaka, prvega slovenskega poklicnega igralca, režiserja in pedagoga. Ignacij Borštnik se je rodil pred 166 leti, 1. julija 1858.

Na prireditvi se je zbralo veliko obiskovalcev in gostov, med njimi je bil tudi Borštnikov praprapranečak Tomaž Novak, lastnik Borštnikove domačije, in podžupan Miha Zevnik s soprogo. Dogodek so posvetili 166. obletnici rojstva Ignacija Borštnika, enega najsvetlejših biserov bogate cerkljanske zgodovine, je povedala predsednica KD Folklora Cerklje, Irena Naglič, Cerklje pa praznujejo občinski praznik septembra, ob obletnici Borštnikove smrti. Ob tokratnem kulturnem večeru so govorili in peli o vincu ter žlahtni trti, tako da so Borštnikovo domačijo spremenili v gostilno. Na vrtu raste žlahtna trta modra kavčina, potomka znane trte z mariborskega Lenta, ki so jo v Cerkljah posadili leta 2018.

Ansambel bratov Sirc iz Adergasa

Njegove pesmi razodevajo njegova čustvena stanja, obujajo spomine na mladost.

Zalila voda

Za dogajanje v gostilni so poskrbeli člani Pevci ljudskih pesmi Akademske folklorne skupine Ozara iz Kranja in ljudski godci Kranjski furmani. Iz Adergasa pod Krvavcem so v gostilno prišli fantje iz ansambla Štefanci, iz Kulturnega društva Folklora Cerklje pa so se predstavili plesalci in godci, prišli so Duet pevcev ljudskih pesmi Joža in Joži, pevci ljudskih pesmi Klasje in ljudski godci Cerkljanski gavnarji.

Vse goste, nastopajoče in številne obiskovalce je pozdravil skrbnik Borštnikove domačije Dane Novak. Omeniti velja še, da so leta 2007 v Cerkljah poimenovali nov kulturni hram po Ignaciju Borštniku, ki pa so ga lanske avgustovske poplave povsem uničile, saj je bila voda v dvorani do štiri metre visoka. Vnovično odprtje kulturnega hrama po poplavah v Cerkljah načrtujejo jeseni, od leta 1998 pa v spominskem parku v središču kraja stoji doprsni kip velikega umetnika.

Skrbnik Borštnikove domačije Dane Novak se je zahvalil organizatorjem in sodelujočim.

Kulturno društvo Ignacija Borštnika je v dneh po prireditvi nadaljevalo Dneve odprtih vrat na Borštnikovi domačiji. Številni obiskovalci so si z vodenim ogledom rojstne hiše velikega ustvarjalca ogledali njegov opus in arhitekturno dediščino 19. stoletja, tudi dobro staro ohranjeno kovačijo.

Rojstna hiša Ignacija Borštnika v Cerkljah

»Ignacij Borštnik, z umetniškim imenom Gorazd, je bil naš prvi vrhunski poklicni igralec. Ustvaril je več kot 400 vlog, ustanovil in vodil je šole za gledališke igralce in dramatiziral več drugih avtorjev. Bil pa je tudi pesnik, vendar se je s poezijo začel ukvarjati v poznejšem obdobju. Njegove pesmi razodevajo njegova čustvena stanja, obujajo spomine na mladost, žalujejo za izginjajočo mladostjo, izražajo domotožje, hrepenenje po domačih krajih in ljudeh,« je povedal Dane Novak. Vezno besedilo za prireditev je napisala Tina Primožič.