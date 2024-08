Peklenska vročina: preverite, kje bo najhuje in do kdaj bo vztrajala

Vročim dnem ni videti konca. Današnje najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo na območju Črnomlja, Tolmina in Murske Sobote.

V torek bo pretežno jasno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 24, najvišje dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bodo v notranjosti Sloveniji možne posamezne nevihte.

Opozorilo Agencije RS za okolje: Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Po nižinah bo predvsem sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, vročina bo najbolj izrazita na Primorskem.

Konec vročinskega vala lahko pričakujemo šele za konec tedna, ko bodo državo zajele padavine.