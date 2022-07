»To je stara rana, ampak jo bomo uredili. Najprej takoj, že v teh dneh, z nadomestilom. Pozneje, na jesen, tudi z zakonom o gasilstvu, s katerim želimo to točko urediti enkrat za zmeraj.« Tako je premier Robert Golob sporočil vsem tistim prostovoljnim gasilcem, ki se na Krasu požrtvovalno in pogumno borijo z ognjenimi zublji. Nadomestilo, ki ga je vlada potrdila s sklepom, bo neobdavčeno. Veliko jih je namreč moralo prekiniti svoj dopust, tudi že vnaprej plačan, ali za tisti čas zapustiti svoje redno delovno mesto. A ker so prostovoljni gasilci, pa četudi so za svoje operativ...