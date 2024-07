Patria spet zanimiva za Slovenijo: Golob napovedal nakup osemkolesniki

Revizija nakupa osemkolesnikov, ki se je začela z odstopom od pogodbe za nakup vozil boxer, je po navedbah premierja Roberta Goloba blizu zaključka. Do konca leta bo predvidoma sklenjena pogodba za nakup tovrstnih vojaških vozil od finske Patrie, je Golob povedal v sredo ob robu vrha Nata v ZDA.

»Procesi znotraj vojske in ministrstva za obrambo, ki so trajali skoraj dve leti, so pripeljali do izbora - zaenkrat bom rekel favorita oziroma najugodnejšega ponudnika, to je finska Patria,« je dejal premier, ki je v sredo o nakupu osemkolesnikov govoril tudi s finskim predsednikom Alexandrom Stubbom.

Pogajanja med ministrstvoma obeh držav še potekajo, je dejal premier. Pogodba bo po njegovih navedbah predvidevala izvedbo plačila neposredno med ministrstvoma, zaradi česar bo tudi preglednost posla na najvišji možni ravni.

Ni še veliko znanega o ponudbi

»S tem bomo na nek način tudi odpravili ta madež v odnosih s Finsko zaradi preteklih nakupov ravno od tega proizvajalca, ki pa se je uveljavil s svojo opremo na vseh misijah Nata, predvsem pa v finski vojski. Verjamem, da bo nakup ustrezen tudi za slovensko vojsko,« je dejal Golob.

Na vprašanje, za koliko osemkolesnikov gre in kakšna bo cena, je odgovoril, da postopki še potekajo in da je še prezgodaj govoriti o tem. Javnost bodo o tem obvestili, ko bosta znana obseg in dinamika nakupa.

Leta 2022 Golob odstopil od sporazuma, sklenjenega pod Janševo vlado

Slovenija osemkolesnike kupuje, potem ko se je Golobova vlada septembra 2022 odločila za odstop od sporazuma o nakupu vozil boxer v okviru Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR), sklenjenega pod prejšnjo vlado.

Kot je obrambni minister Marjan Šarec septembra lani pojasnil v odgovoru na poslansko vprašanje Mihe Kordiša, je ministrstvo k oddaji ponudb pozvalo Finsko, Poljsko, Romunijo in Italijo. Od Finske je prejelo ponudbo za vozila patria XP, od Poljske za vozila rosomak-L, od Romunije za vozila piranha 5 in od Italije za vozila frecia.

Slovenija sicer osemkolesnike potrebuje za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine, k čemur se je zavezala v okviru zveze Nato. Krepitev obrambnih zmogljivosti in izdatkov za obrambo je bila tudi ena od osrednjih tem zasedanja voditeljev v Washingtonu.