Papež bo obiskal Trst, kdaj pa pride v Slovenijo? Tako odgovarjajo cerkveni predstavniki

Papež Frančišek se bo v nedeljo mudil v neposredni bližini, v Trstu, kjer bo z mašo na Trgu enotnosti sklenil 50. Socialni teden katoličanov v Italiji. Maše, pri kateri bo slišati tudi slovenščino, se bodo udeležili tudi visoki slovenski cerkveni predstavniki, slovenskih vernikov pa pri maši ne bo.

Papež Frančišek Slovenije še ni obiskal, nazadnje je bil v naši neposredni bližini pred desetimi leti, ko je v goriški pokrajini Sredipolje ob 100. obletnici začetka prve svetovne vojne daroval mašo.

Prisiljen je, da izbira prioritete

Glede na to, da bo papež zelo blizu Slovenije, nas je zanimalo, zakaj papež Frančišek še ni obiskal Slovenije. Tiskovni predstavnik Katoliške Cerkve, dr. Gabriel Kavčič pravi, da odgovora na vprašanje, zakaj sveti oče Frančišek še ni obiskal Slovenije, Katoliška Cerkev na Slovenskem ne more dati, saj nanj lahko odgovorijo le v uradu papeža. »Papež ima nedvomno nešteto vabil v različne konce sveta, njegov čas in zdravstveno stanje pa ga silita, da izbira lokacije glede na svoje prioritete.«

Na vprašanje, ali so ga Slovenci povabili, je odgovoril, da »slovenski škofje svetega očeta ob vsakem obisku Ad limina povabijo v našo domovino, pa tudi ob drugih priložnostih. Večkrat je bilo v medijih zaslediti tudi informacijo, da papeža v Slovenijo vabijo visoki politični predstavniki Slovenije.«

Kavčič je razkril še, da je bil papež nazadnje uradno v Slovenijo povabljen februarja 2023, ko ga je na obisk ob Forumu za dialog v Kopru povabila Slovenska škofovska konferenca. »Tedaj je v papeževem imenu Slovenijo Forum za mir obiskal kardinal Pietro Parolin, ki je v hierarhiji Svetega sedeža takoj za svetim očetom.«