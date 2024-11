Papagaj premagal kunce, golobe in kokoši (FOTO)

»Pri nas je tako, da v petek razstavo postavimo in uhlevimo živali. Sobota je namenjena ocenjevanju, v nedeljo pa se zberejo številni, ki radi naše živali vidijo,« nas je na Muljavi sprejel Ivan Janežič, predsednik gojiteljev pasemskih malih živali Ivančna Gorica. »Zbrali smo 300 živali, odziv je bil spet dober, kot vedno na naši razstavi. Tudi letos so po številu prednjačili kunci, sledi perutnina. To ni presenečenje. Praksa je taka, da imamo na enega sodnika po 80 živali, toliko je bilo skupaj kuncev in perutnine. Tu so še ptice in golobi. Ker je bilo letos tako toplo, kunci še niso povsem menjali dlake, tudi pri kokoših se temperature poznajo.«

Predsednik društva Ivan Janežič je odnesel dve zmagi.

Razstavo si je ogledalo veliko ljudi, največ je bilo družin z otroki. Vmes so svoje delo natančno opravljali sodniki. Vsako žival je treba vešče vzeti iz kletke, jo položiti na mizo in premeriti. »Bistveno je, da žival ustreza standardom, ki so zapisani, pa naj gre za velikost, barvno strukturo ... Na vse to so sodniki pozorni,« nam je pojasnil Ivan. »Živali so ocenjevali štirje sodniki, pri ocenjevanju golobov pa je bil poleg še en pripravnik ocenjevalec.« Dušan Suhadolnik je bil sodnik za kunce, Miran Klemenc za ptice, perjad pa je pozorno preučeval Jože Breznikar. Ob sebi so imeli tudi praktikanta Jana Slaka.

Kunci živijo do 10 let.

»Letošnje ocene so dobre, a saj veste, kako je to: eni so zadovoljni, drugi pač ne. Sicer pa so ocene res super. Samo en sodnik ne more dati ocene 97 od možnih 100. Žival morata oceniti vsaj dva sodnika,« je še poudaril Ivan, ki je slavil v dveh kategorijah: med golobi je zmagal z indijskim pavčkom, med perjadjo s pritlikavo viandoto.

Za pritlikavo viandoto je značilnih 28 odtenkov barv.

Alojz Pajk je slavil s svojim kuncem, je pa tudi ponosni lastnik papagaja velikega aleksandra, ki je postal šampion razstave, se pravi žival z najboljšimi ocenami med vsemi. Veliki aleksander ali papiga kraljice Aleksandre izhaja iz Avstralije, poimenovana je po danski kraljici Aleksandri, ki je postala žena Edvarda VII. in angleška kraljica, živela je med letoma 1884 in 1925. Te papige so srednje velike, dolge med 34 in 46 centimetri, težke med 110 in 120 grami. Njihovo perje je večinoma zeleno z rožnatim vratom, modrim temenom in svetlo zelenim odtenkom perja na hrbtu. Repno perje je dolgo in tanko, z več svetlimi barvami pri samcu kot pri samici. Samčev kljun je koralno rdeč, samičin manj obarvan, samčeve oči imajo oranžno šarenico, samičine rjave.

Veliki šampion razstave je postal veliki aleksander.

Dobrodošli na Muljavi!

In kako naprej, smo pobarali rejce na Muljavi. »Da bo le tako, kot je bilo letos,« je dejal Ivan, vesel, da so v svoje vrste pridobili novega člana, iz Višnje Gore se jim je pridružil Boštjan Perko, ki je tudi ocenjevalec za pasemske golobe. »Od mladih nog imam golobe, nadaljujem tradicijo, poklicno pa se ukvarjam s floristiko in plazilci,« nam je zaupal Boštjan, vzreditelj golobov pismonoš. Zagotovil nam je, da so vedno v formi, in če bi bila sila, bi prenesli pisemsko pošiljko ... Je pa letošnja jesen specifična. »Ker je bilo toplo, kunci še niso povsem menjali dlake, tudi pri kokoših se temperature poznajo,« Ivan poznavalsko opozori, da podnebne spremembe vplivajo na gojenje malih pasemskih živali.