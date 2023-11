Pajk je pometel s konkurenco (FOTO)

Kunci so se greli v senu, golobice pa so zvedavo pogledovale po prostoru. Na drugem koncu sobane je bila perjad, malce višje na odru kulturnega doma na Muljavi pa ptice. »Po letu 2019 nam je uspelo pripraviti prvo razstavo. Najprej nas je ustavil covid-19, lani pa volitve, ko ni bilo nikjer prostora. Vmes je bila še ptičja gripa. Zdaj so nas sprejeli na Muljavi, veseli in hvaležni smo,« se je poleg obiskovalcev razstave razveselil Ivan Janežič, predsednik Društva gojiteljev pasemskih malih živali Ivančna Gorica. Društvo deluje 28 let, Ivan je poleg 20 let. Tokratna razstava je bila 23. po vrsti.

Mladi so bili navdušeni.

Predsednik Ivan je poskrbel, da so obiskovalci dobili čim več podatkov.

Lahko noč, kunec.

»Vse nas druži ljubezen do malih živali. Deset nas je marljivo delalo, da smo tole pripravili. Težko je dobiti prostor za našo razstavo: včasih se nam zdi, kot da nas nikjer nočejo. Da bi najeli šotor, je za nas prevelik strošek,« pojasni Ivan, ko nas potem popelje po razstavi, kjer nas zvedavo gledajo živali. Enim je do fotografiranja, druge diskretno, a jasno z mimiko obraza ali pogledom proč povedo, naj jim damo mir. Smo razumeli. Orjaški kunci se niso dali motiti.

Trije ocenjevali

Razstava je bila na ogled v soboto in nedeljo, vse živali, več kot 300, ki so jih prinesli na Muljavo, so pozorno pregledali sodniki. Dušan Suhadolnik je bil sodnik za kunce, Miran Klemenc je ocenjeval ptice, perjad pa Stane Korošec. Golobov niso ocenjevali, ti so se le pokazali. »Ocenjevalec sodnik za kunce sem že od leta 1995, takrat sem naredil izpit. Tokratna razstava me je pozitivno presenetila, saj je bilo veliko kakovostnih živali, ki so bile vse po vrsti v dobrem kondicijskem stanju,« je udeležence pohvalil sodnik Dušan, v soboto popoldne pa so bili znani rezultati. Posamezne kategorije so dobile svoje prvake: med perutnino se je najbolje odrezala kokoš pasme apenceler, med kunci je slavil pritlikavi beloresavec, med pticami pa rdeča rozela, ki je prejela tudi laskavi naziv šampion razstave.

Boštjanove najboljše

Ne le, da so tile trije najboljši na razstavi, druži jih tudi to, da imajo istega lastnika. To je 51-letni Boštjan Pajk z Vira pri Stični. »Seveda sem ponosen,« je povedal Boštjan. Pravi, da ima rdeče rozele, pasma izvira iz Avstralije, pri hiši že več let. »Kupil sem jo od strica Lojzeta, ptica se je zvalila pri njem,« nadaljuje Boštjan, ki za rdečo rozelo vestno skrbi, da ji ne manjka vode in hrane. Semena kupi, zmagal pa je prvič. Pa ne le z rdečo rozelo, slavil je tudi s kokoško pasme apenceler, ki izvira iz Nemčije. »Dve leti so pri hiši. Videl sem jo na sejmu, potem sem iskal piščance te pasme. Našel sem jih, zdaj jih imamo doma,« pojasni Boštjan, ko ponosno pogleduje proti svoji kokoški. »Sodniki so bili pozorni na vse, tudi na barvno kombinacijo črno-belega perja,« opozarja Boštjan, ki je zmagal tudi med kunci. Doma premore okoli 150 živali, pri delu mu pomaga sin. »Želim si, da bi se tudi mladi s tem ukvarjali,« pristavi, potem pa razkrije, da celotna dinastija Pajk skrbi za male živali. Začel je oče Leopold, ki so ga pred dnevi pokopali ... Delo nadaljujejo bratje Branko, Boštjan in Matej, pomaga jim tudi stric Lojze.

Na tekmovanje se vsaka žival pripravi: v prvi vrsti mora biti čista, pa da ji na sveže nastelješ.

»Premorem kunce, ptice in kokoši. Imam jih več kot sto. Začel sem s papigami, ki sem jih kupil na razstavi. Danes sam skrbim za vse. S temi živalmi je tako: mi jih ne vzrejamo za zakol, ampak za razstave in da jih imamo, nobene ne zakoljemo. Si pa živali med sabo menjamo,« nam filozofijo rejcev pojasni 58-letni Branko Pajk, takisto z Vira pri Stični. »Na tekmovanje se vsaka žival pripravi: v prvi vrsti mora biti čista, pa da ji na sveže nastelješ,« opiše Branko še zadnjo pripravo, preden je svoje kokoši pripeljal na ogled.

Razredčene vrste

Med obiskovalci so bile vse generacije, med njimi tudi izkušeni rejec Mihael Benedikt iz Trbovelj. »Pohvaliti moram organizatorje, ki so se potrudili in pripravili lično in zelo lepo razstavo. Opazil sem, da je precej kakovostnih živali,« pove Mihael, ki sam že vrsto let redi kunce orjake.

Rahlo sramežljiva šampionka razstave.

Vse skupaj je začel pokojni oče Leopold, sinovi, tudi Branko, pa nadaljujejo.

Sodnik Dušan je pozorno pregledal kunce.

Obiskovalci so se držali pravil.

»To niso zajci, kunci nimajo zveze z zajci. Od otroških let jih že vzrejam, navdušil me je oče. Pa sem to podedoval: lahko bi rekel, da sem se rodil pri kuncih,« smeje pripomni Mihael, ki pa obžaluje, da je covid-19 razredčil vrste rejcev, hkrati mu je žal, ker letos vnovič ne bo državne razstave.

Tudi golobov ni manjkalo, a tekmovali niso.

Na Muljavi so jih sprejeli.