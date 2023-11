Se Pahor vrača v domačo politiko? Takšen je njegov odgovor

Bivši predsednik republike Borut Pahor je nedavno ustanovil zavod Prijatelji Zahodnega Balkana. Ob izdaji svoje knjige je tako povedal, da je zavod nastal kot odgovor na potrebe, ki jih je zaznal kot predsednik vlade in republike skozi svoje politične izkušnje z regijo, v kateri je spletel številne vezi.

Gre za to, da »imamo Slovenci, tudi jaz skozi moje neposredno delo predsednika vlade in predsednika republike, od urejanja odnosov s Hrvaško, umiritve in urejanja odnosov s Srbijo, predvsem preko pobude Brdo Brioni vseh 13 let, neki vpogled v nerazumevanje mednarodne skupnosti, kaj in kako se dogaja na Zahodnem Balkanu,« je dejal.

Zmaga je začetek

Ob predstavitvi svoje knjige Zmaga je začetek, ki je izšla pri založbi Beletrina, je izpostavil, da ima v regiji povsod prijatelje ter odprta vrata med vsemi narodi in državami. Kot slovenski politični voditelj, ki se je umaknil iz javnega življenja, pa ima ne samo pravico, ampak dolžnost, da to dediščino nadaljuje.

Ne razmišlja, da bi znova aktivno sodeloval v domači politiki

Povedal je tudi, da bo imel zavod prostore v sedanji pisarni bivšega predsednika republike v Ljubljani, da pa morajo za začetek delovanja zbrati dovolj donacij. Dodal je še, da za zdaj ne razmišlja, da bi znova aktivno sodeloval v domači politiki, kar velja tudi za evropske volitve.

Pahor sicer namerava še naprej predavati doma in v tujini, prav tako bo vodil svoj podcast. Od septembra je uvrščen na londonsko listo govornikov, mednarodno agencijo London Speaker Bureau, ki zagotavlja osrednje govornike za korporativne in strokovne dogodke.