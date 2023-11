Borut Pahor ostal brez 40 tisoč evrov

Predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, ima največ eno leto pravico do pisarne, svetovalca in delavca, ki opravlja administrativne in tehnične naloge, ter uporabe službenega vozila z voznikom.

In to leto za nekdanjega predsednika države Boruta Pahorja, ki je uspešno prestal kar dva mandata (od leta 2012 do leta 2022, nasledila ga je prva ženska na tej funkciji Nataša Pirc Musar), drvi h koncu. Pa ne le zanj, temveč tudi za njegovo svetovalko Aljo Brglez, prej vodjo njegovega kabineta, pa tudi osebo, zadolženo za administrativne zadeve, Dušanko Božič.

Pripravljenih 290 tisoč evrov

Pahor v tem letu hodi v službo v 17. nadstropje nebotičnika na Trgu republike 3, to je nasproti parlamenta in nekaj korakov proč od predsedniške palače, kjer je preživel zadnje desetletje.

Pripada mu 80 odstotkov zadnje plače, ki jo je zaslužil kot predsednik države, kar čez palec znese okoli pet tisoč evrov bruto.

Za delovanje pisarne nekdanjega predsednika je bilo sicer v letošnjem proračunu pripravljenih okoli 290 tisoč evrov.

Čez dober mesec bo vsega konec

V tem času so ga vabili marsikam, zato potovanj ni manjkalo, poročali smo o tem, da bo predaval, vodi podkast, dejaven je na družbenih omrežjih, a prejemkov, honorarjev, ne sme obdržati, temveč ti pripadajo proračunu.

»Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike ureja tudi omenjena vprašanja. Vse honorarje v skladu z zakonom bivši predsednik v času enega leta, ko se mu izteče pravica do pisarne 22. decembra 2023, vrača v proračun,« so nam pojasnili v pisarni nekdanjega predsednika.

Koliko je bilo nagrad in honorarjev

Zanimalo nas je, koliko je do danes že zaslužil in prepustil proračunu države. »Bivši predsednik republike Borut Pahor je v proračun vplačal nagrade in honorarje v višini 39.250 evrov,« so nam sporočili iz pisarne bivšega predsednika.

Nakazil niso ločili na nagrade in honorarje, zelo verjetno pa 25 tisoč evrov odpade na nagrado Alcide De Gasperi, ki mu jo je za dosežke pri izgradnji Evrope namenila vlada avtonomne pokrajine Trento.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.