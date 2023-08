Padajo rekordi: letos pri nas največ štorkelj doslej (FOTO)

Letos zaznamujemo 25-letnico popisa bele štorklje v Sloveniji. Ob tem jubileju so v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) organizirali prvo srečanje varuhov bele štorklje iz vse Slovenije, ki ga je zadnji konec tedna v juliju na Griču pri Klevevžu v občini Šmarješke Toplice omogočila družba Elektro Ljubljana. Na dogodku so bili predstavljeni rezultati že 25. zaporednega popisa bele štorklje v Sloveniji, in ti so rekordni: letos je pri nas gnezdilo kar 300 parov.

Popis s tradicijo

Vseslovenski popis bele štorklje v društvu izvajajo že od leta 1999. Med popisom obiščejo vsa gnezda v Sloveniji in preverijo gnezditveno uspešnost. »Izvajamo ga med koncem junija in začetkom julija, ko so mladiči že tako veliki, da jih zlahka preštejemo.

11.107 mladičev štorklje je iz slovenskih gnezd poletelo v 25 letih.

Zelo pomemben del popisa je pogovor z domačini, ki nam sporočajo dragocene podatke, ki jih sami na popisu ne moremo pridobiti. Gre za podatke o poteku gnezdenja, bojih za gnezdo, prihodih štorkelj in drugih zanimivostih. Na popisu si vedno podrobno ogledamo tudi gnezdo in ocenimo, ali je stabilno in varno,« je povedal Tilen Basle, varstveni ornitolog.

Največ parov doslej

Letos je bilo resnično posebno leto. Bele štorklje so zasedale tudi gnezda, ki so bila po 10 let prazna. Na določenih območjih po Sloveniji so lahko opazovali jate do 70 belih štorkelj: to so prizori, ki jih običajno vidimo šele jeseni, ko se štorklje združujejo v jate in odpravljajo na selitev. »Občutek ni bil lažen – prav ob 25-letnici vseslovenskega popisa beležimo rekordno zasedenost gnezd.

Varuhi štorklje so posamezniki, ki skrbijo za gnezda, spremljajo potek gnezdenja ali štorkljam kakor koli pomagajo.

Pri nas je gnezdilo kar 300 parov, 31 parov več kot lani. Kljub rekordni zasedenosti pa je bil gnezditveni uspeh, torej število mladičev, ki so poleteli, povprečen; letos jih je poletelo 473. Največ mladičev je poletelo leta 2020, in sicer 596,« je pojasnil Basle.

V 25 letih je iz slovenskih gnezd poletelo skupaj 11.107 mladičev štorklje. Samo eno gnezdo je bilo uspešno vseh 25 let, in sicer v Sinji Gorici na Ljubljanskem barju. Največje število mladičev naenkrat v gnezdu je bilo šest, in sicer se je to zgodilo leta 2014 v Novi vasi na Blokah.

Pri DOPPS se zahvaljujejo vsem popisovalcem gnezd, članom, prostovoljcem in informatorjem, brez katerih cenzusa ne bi bilo, pa tudi državnim organom, veterinarjem, elektropodjetjem in gasilcem.

Gnezditveni uspeh je bil povprečen.