Pacientke varne pred pohotnim psihiatrom

Psihiater Dragiša Veljković, dr. med., spec. psihiatrije, čigar spolne napade na pacientko in vsebino sodbe smo prejšnji mesec razkrili v Slovenskih novicah, (začasno) ni več grožnja svojim pacientkam. Na dan objave članka je kljub že več kot dva meseca pravnomočni sodbi, s katero mu je višje sodišče začasno prepovedalo opravljanje poklica, še vedno imel tako službo kot licenco. Po objavi članka pa so mu oboje vzeli, smo izvedeli. »Dragiša Veljković, dr. med., spec. psih., ni več v delovnem razmerju v Zdravstvenem domu Sevnica,« so sporočili z uprave Zdravstvenega doma Sevnica, ki ga je tudi ...