Pa ga imajo: klopotec že odganja vsiljivce (FOTO)

Varuh vinogradov, klopotec, je slovenska posebnost, ki so jo povzeli tudi avstrijski vinogradniki in jo poimenovali klapotez. Obstajata dva tipa klopotca, razlikujeta pa se po številu kril, ki jim pravijo letance; prleškega tvorijo štiri krila, haloškega pa osem. To dediščino je v knjigi Klopotec popisal Drago Korade, ime klopotec pa je bilo prvič omenjeno v pesmi Tožba enega vincerla iz leta 1797, ki ga je zapisal duhovnik in pesnik Leopold Volkner.

Od vrste lesa, iz katerega je izdelana blaja, je odvisen glas klopotca.

Sestavljajo ga jarem ali okvir, gregl, na katerega so nameščeni macleki oziroma lesena kladiva, letance, blaja, po kateri udarjajo macleki, in rep, ki usmerja letance proti vetru. Večji imajo tudi zapiralo za zaustavitev v nočnih urah ali ob nevihtah, da s klopotanjem ne ni motil bližjih stanovalcev in da ga močan veter ne bi uničil. Zanimivo je, da je od vrste lesa, iz katerega je izdelana blaja, odvisen glas klopotca, najboljša pa sta kostanjev in češnjev les. Da daje blaja lep zvok, mora prosto viseti na okvirju klopotca, ki je postavljen na drog ob robu ali sredi vinograda.

Pred zorenjem grozdja

Tokrat smo opazovali postavitev klopotca, česar se je ob Johanezovi trti, potomki 450 let stare trte z Lenta v Mariboru, lotilo Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin Cerkvenjak. Postavljanje je sicer tradicija pred zorenjem grozdja, kar naznanja jesen. V preteklosti je skoraj vsak vinogradnik, običajno okrog Marijinega vnebovzetja, ob vinogradu, tudi brajdah, postavil klopotec, ki je odganjal vsiljivce, da mu ne bi zobali sladkega grozdja. V zadnjih letih tradicijo negujejo društva vinogradnikov, med njimi tudi cerkvenjaško, ki ga zdaj vodi Marko Breznik. Društvo tesno sodeluje z občino, s katero tudi skupaj organizirata prireditve ob znameniti trti. Na čudovitem prostoru pred gasilskim domom ob Johanezovi trti pripravljajo dogodke, kot so rez trte, postavitev klopotca, trgatev in v zadnjem času tudi martinovanje.

Že stoji in deluje. FOTO: Ludvik Kramberger

Prvič so ga postavili leta 2003, pri hiši prvega predsednika Ivana Janeza Pučka v Stanetincih, ki je društvo vodil 12 let. Letošnje postavitve sta se udeležila tudi župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, ki je obenem gospodar trte, in podžupan Franci Zorko. Seveda so prišli tudi društvena vinska kraljica Patricija Peklar in nekdanja vinska kraljica Monika Majer ter Marko Šebart iz Društva vinogradnikov Lenart in predstavnik Turistično-vinogradniškega društva Benedikt, konzul viteškega omizja Pomurje Zlatko Borak. Člani društva so ga sestavili in ga z burklami postavili na drog, kjer je zapel svojo klopotčevo melodijo. V pričakovanju dobre letine, ki pa ne bo povsod na severovzhodu države dobra.

Vesela družba se je zbrala pod klopotcem. FOTO: Ludvik Kramberger

Pred postavitvijo je navzoče nagovoril Breznik, ki je dejal, da je trto nekoliko ogrožala peronospora, k sreči pa je ni prizadela toča. Trta je dobro naložena, saj na njej dozoreva okoli 100 grozdov, je še povedal. Udeležence prireditve je nagovoril tudi župan, ki je pohvalil društvo, da ohranja tradicijo, ki jo je pred 22 leti začel Franc Čeh iz Grabonoša. Nagovorila jih je tudi aktualna, 7. cerkvenjaška vinska kraljica, postavitev pa je z igranjem na harmoniki spremljal Breznik. Za vse so pripravili pogostitev, seveda ni manjkala vinska kapljica.

Brez domačih dobrot seveda ni šlo. FOTO: Ludvik Kramberger