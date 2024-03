Ovadili dve osebi v zvezi z žičniško nesrečo na Kaninu

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Nova Gorica so zaključili preiskavo letošnje nesreče na krožni kabinski žičnici Kanin. Kot so ugotovili, je snetju jeklenice oz. transportne vrvi botroval človeški dejavnik v kombinaciji z naravnimi. Ovadili so dve fizični osebi.

Ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu so vložili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so pojasnili na PU Nova Gorica.

Policija je bila o nesreči na krožno kabinski žičnici Kanin obveščena 9. januarja. Med postajama A in B se je snela jeklenica z vodil na dveh stebrih, gondolska kabina pa je z dvema zaposlenima obvisela v zraku.

V nesreči ni bil nihče poškodovan. FOTO: Uroš Hočevar

Po dogodku so na kraju posredovali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Bovec, gorski reševalci Gorske reševalne službe Bovec in policist gorske policijske enote PU Nova Gorica. Oba delavca so iz gondole nepoškodovana rešili s pomočjo vrvne tehnike.