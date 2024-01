Nesreča na Kaninu: gondola z delavcema obvisela v zraku

Po naših informacijah se je na smučišču Kanin, ki sicer v zimski sezoni 2023/24 ne obratuje, zgodila nesreča. Kot nam je potrdil poveljnik Civilne zaščite Bovec Edi Melinc, je kabina z dvema delavcema obvisela v zraku potem, ko se je snela nosilna jeklenica.

V reševanje so bili vključeni pripadniki Gorske reševalne službe in lokalni gasilci, oba delavca pa so iz viseče kabine rešili nepoškodovana.

»Sreča v nesreči je, da je bila žičnica pravočasno ustavljena in da ni bilo poškodovanih,« pravi Melinc. O dogodku so obveščene vse pristojne službe, inšpektor z inšpektorata za infrastrukturo in policija, ki bo več podrobnosti o dogodku lahko sporočila po končani preiskavi, predvidoma jutri.

Kot smo že poročali, se je danes že zgodila nesreča gondole na Tirolskem, kjer so bile huje poškodovane štiri osebe.